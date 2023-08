Menükarten erobern kommen an

Lang andauernde Revolution im Gastgewerbe: Menükarten, die nicht nur stilvoll sind, sondern auch die praktische Handhabung bieten, boomen nach wie vor.

Die Speisekarte ist zweifelsohne das Aushängeschild jedes Gastronomiebetriebes. Neben der herkömmlichen Speisekarte im Magazinformat boomt aber auch noch eine andere Variante: Modern gestaltete Menükarten, die nicht nur visuell ansprechend sind, sondern sich auch durch ihre hohe Funktionalität auszeichnen, haben die Gastro-Szene im Sturm erobert. Diese trendigen Karten sind mittlerweile in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, darunter hochwertiger Kunststoff, edles Holz, Aluminium, Acryl und Naturmaterialien wie Loder oder echter Naturstein. Dank einer intelligenten Klemmvorrichtung lassen sich die Menüs oder Getränkeangebote im Handumdrehen austauschen. Egal, ob nur eine einzelne Seite oder mehrere Seiten am Menüboard befestigt werden sollen – die robusten Klammern gewährleisten optimalen Halt und ein attraktives Erscheinungsbild der präsentierten Gerichte.

Die zeitaufwändige Aktualisierung oder gar ein kompletter Neudruck der Speisekarte gehört somit der Vergangenheit an. Die einzelnen Seiten können flexibel und mühelos ausgetauscht werden. Außerdem sind die Menükarten in verschiedenen Formaten erhältlich. Kompakte Größen fügen sich perfekt in die Tischdekoration ein, während größere Karten für Aufmerksamkeit sorgen und zu einem echten Blickfang am Tisch werden. Aufgrund der breiten Auswahl an Designvarianten findet jeder Gastronomiebetrieb eine passende Lösung, um seine individuelle Unternehmensphilosophie zu unterstreichen.

Restaurants, die auf nachhaltige Küche setzen, greifen beispielsweise zu Menükarten aus Naturmaterialien, um ihre Werte zu betonen. Exquisite Fine-Dining-Restaurants ergänzen ihre erstklassigen Angebote durch Menükarten aus besonders edlen Materialien. So verwandeln sich die innovativen Menükarten in wirkungsvolle Marketinginstrumente und wecken im Handumdrehen Appetit auf die Speisen und auf weitere Angebote.

Betriebe, die eine derartige Menükarte als repräsentatives Aushängeschild anstreben, sollten sich an Experten mit einem breiten Sortiment wenden. Die Reischl+Sohn GmbH, seit 1891 auf die Produktion von Speisekarten spezialisiert, vereint langjährige Erfahrung und hohe Qualität. Dieser renommierte Experte liegt erneut im Trend und bietet individuelle Menükarten, die begeistern. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter reischl.at erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reischl+Sohn GmbH

Herr Roman Breitenfelner

Dichtled 1a

5112 Lamprechtshausen

Österreich

fon ..: +43 (0)6274-7331-5

fax ..: +43 (0)6274 75616

web ..: http://reischl.at/

email : menu@reischl.at

Handarbeit. Made in Austria! Bei Reischl+Sohn finden Sie die richtige Inspiration für Ihre persönliche Traumkarte. Ob Menükarten aus Kork, Hoz, Filz oder Stein – alle Karten werden von Hand gefertigt. Wir achten auf die feinen Details und bieten beste Qualität zu fairem Preis.

Seit 1891 lieferte das Unternehmen Reischl Menükarten an Gasthäuser, Hotels und Cafes. Mehr als 120 Jahre Tradition und Erfahrung spiegeln sich in den Produkten wider. Zahlreiche namhafte Betriebe und Hotelgruppen in ganz Europa lassen mittlerweile ihre Menükarten bei Reischl+Sohn produzieren.

Pressekontakt:

Reischl+Sohn GmbH

Herr Roman Breitenfelner

Dichtled 1a

5112 Lamprechtshausen

fon ..: +43 (0)6274-7331-5

web ..: http://reischl.at/

email : presse@romanahasenoehrl.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.