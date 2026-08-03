Meilenstein für den DJ ALLIANZ e.V.: Industrie setzt erstmals auf Co-Creation mit der Community

DJ ALLIANZ e.V. geht neue Wege bei der Zusammenarbeit mit Herstellern

Edesheim, 3.08.2026 – Der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. verzeichnet einen bedeutenden Erfolg für seine Mitglieder und die gesamte Branche: Erstmals bindet ein renommierter Industriehersteller den Verband direkt in die Produktentwicklung von Grund auf ein. Statt wie üblich ein fertiges Produkt zu präsentieren, entwickelt der Hersteller ein hochfunktionales, modulares System für DJs, Musiker und Veranstaltungstechniker in direkter Zusammenarbeit mit der Praxis.

Diese Form der Kooperation ist in ihrem Umfang ein echtes Novum in der DJ- und Veranstaltungsszene. Der Hersteller trat mit einem unbeschriebenen Blatt Papier an den DJ ALLIANZ e.V. heran, um die realen Wünsche, Belastungsanforderungen und Equipment-Bedürfnisse der Akteure direkt an der Basis abzufragen.

Mitgestaltung statt reines Marketing

Über eine Verbandsumfrage fließen die Anforderungen der Praxis – von Aufteilung und Schutzklassen bis hin zu Eigenschaften – unmittelbar in die Konstruktion des Systems ein. Um den Entwicklungszyklus komplett praxisnah zu gestalten, erhalten ausgewählte Verbandsmitglieder zusätzlich Testexemplare der ersten Prototypencharge, um im laufenden Betrieb direktes Feedback an das Entwicklerteam des Herstellers zu geben.

„Dass die Industrie gezielt auf uns zukommt, um Produkte gemeinsam mit unseren Mitgliedern von Grund auf zu entwickeln, zeigt die wachsende Bedeutung und Relevanz unseres Verbandes“, heißt es aus dem Team des DJ ALLIANZ e.V. Die Initiative unterstreicht das Potenzial gebündelter Brancheninteressen und setzt neue Maßstäbe für künftige Partnerschaften zwischen Hardware-Herstellern und Fachverbänden.

Über den Berufsverband DJ ALLIANZ e.V.

Die DJ ALLIANZ e.V. ist die bundesweite Interessenvertretung und der professionelle Berufsverband für DJs – unabhängig davon, ob sie im Haupt- oder Nebenerwerb tätig sind. Der Verband versteht sich als starkes Netzwerk und praxisnahes Backup für alle organisatorischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen abseits des DJ-Pults: von Musterverträgen und Versicherungs-Sonderkonditionen bis hin zu Weiterbildungsangeboten und regionalem Austausch. Als offiziell im Lobbyregister des Deutschen Bundestages eingetragener Verband setzt sich die DJ ALLIANZ e.V. zudem auf politischer Ebene sowie gegenüber Verwertungsgesellschaften aktiv für die Interessen, Rechte und die professionelle Anerkennung der DJ-Branche ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.dj-allianz.de.

DJ ALLIANZ e.V. – Pressestelle

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DJ ALLIANZ e.V. – Der Berufsverband für DJs im deutschsprachigen Raum

Wir setzen uns aktiv für die Interessen von DJs aller Genres ein und engagieren uns für die Professionalisierung der Branche. Unser Ziel ist es, faire Arbeitsbedingungen zu fördern, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern und die Anerkennung des DJ-Berufs nachhaltig zu stärken.

Als starke Gemeinschaft bietet der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. seinen Mitgliedern umfassende Unterstützung – von rechtlicher Beratung über Weiterbildungsangebote (regelmäßige Workshops) bis hin zu einem professionellen Netzwerk, das den Austausch innerhalb der Szene erleichtert. Ob Club-DJ, Mobile-DJ, Radio-DJ oder Producer – die DJ ALLIANZ e.V. gibt der DJ-Community eine gemeinsame Stimme.

Zahlreiche unserer Inhalte und Angebote sind dir bis hierhin bereits öffentlich zugänglich und haben dich im Optimalfall sogar schon mal weiter gebracht und dir geholfen. Sei es ein hilfreiches YouTube Video, der heiße Tipp in der Insta-Story oder gar ein persönliches Treffen auf der Messe. Genau so haben wir uns das auch vorgestellt.

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