Mehrgenerationen-Haus mit Charme und viel Platz

Dieses einzigartige Anwesen, ein ehemaliges Tuchmachermeisterhaus mit Charme, erbaut im Jahr 1914, bietet auf einem großzügigen Grundstück von ca. 1.159 m² beeindruckende Wohnqualität und historischen

Weitere Infos findet man unter (bitte hier klicken)

Das Mehrgenerationen – Haus wurde 2001 umfassend saniert, einschließlich Heizungs-, Elektrik- und Sanitäranlagen.

Aufgrund der vielen Zimmer (8) kann auch eine Vermietung an Studenten in Betracht kommen.

Die Erdgeschosswohnung hat eine Wohnfläche von ca. 107 m² verteilt auf vier Zimmer, eine Küche und ein Badezimmer, ergänzt durch zwei zusätzliche Kellerräume.

Die Ober- und Dachgeschosswohnung bieten zusammen ca. 200 m² Wohnfläche mit sieben Zimmern, einer Küche, zwei Badezimmer und zwei Balkonen. Der kleinere Balkon von ca. 3 m² befindet sich direkt am Eingang des Obergeschosses, während der größere Balkon mit ca. 28 m² sowohl von außen über eine Wendeltreppe, als auch von innen durch das Studio zugänglich ist und einen herrlichen Blick auf den Garten bietet.

Die umfassenden Renovierungen und Modernisierungen gewährleisten modernen Wohnkomfort. Dazu gehören der Einbau einer Gasheizung Dachs mit Stromeinspeisung im Jahr 2008 und die Installation eines Wärmeverbundsystems im Jahr 2009.

2012 wurden die Innenwände komplett begradigt und neu verputzt.

2021 wurde das Badezimmer im Obergeschoss barrierefrei saniert, einschließlich einer begehbaren Dusche.

Zu den technischen Modernisierungen wurden 2022 Kamingitter im Erd- und Obergeschoss sowie neue Haustüren eingebaut. In diesem Jahr wurden auch Kabel für Access Points auf allen Ebenen verlegt für stabiles WLAN im gesamten Haus. Ein Glasfaseranschluss wurde im Keller installiert.

Der Außenbereich des Grundstücks ist ebenso beeindruckend. 2016 wurde das Grundstück um ca. 292 m² erweitert auf insgesamt 1.159 m². 2017 wurde ein neuer Zaun gebaut und 2018 ein 24 m² großes Gartenhaus nebst Teichanlage installiert.

Eine Garage / Werkstatt mit ca. 79 m² und mehrere Stellplätze (zwei direkt vor dem Haus, einer links vom Haus und ein Stellplatz in der Hof-Einfahrt mit Tor) bieten reichlich Platz für Fahrzeuge und Lagerung.

Dieses ehemalige Tuchmachermeisterhaus ist ein wahres Juwel für Liebhaber historischer Gebäude, die keine Kompromisse bei modernem Komfort eingehen möchten. Es bietet großzügigen Wohnraum, vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und eine ausgezeichnete Lage.

Stadtgebiet

Das Stadtgebiet der Stadt Bramsche erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 183,32 Quadratkilometern. Nach der Stadt Melle ist Bramsche damit die flächenmäßig zweitgrößte Stadt des Landkreises Osnabrück.

Geografische Lage

Bramsche liegt zwischen dem Wiehengebirge und dem nördlichen Teutoburger Wald am Fluss Hase, 52° 24′ nördliche Breite, 7 ° 59′ östliche Länge.

15 Kilometer südlich von Bramsche entfernt befindet sich das Oberzentrum Osnabrück. Bramsche grenzt im Norden an die Gemeinden Neuenkirchen-Vörden, Rieste, Alfhausen und Merzen, im Süden an die Gemeinde Wallenhorst, im Westen an die Gemeinde Neuenkirchen und im Osten an die Gemeinde Ostercappeln.

Verkehrsanbindung

Bramsche verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Dafür sorgen zwei direkte Zugänge an die in Nord-Süd-Richtung verlaufende A?1 (Hansalinie Dortmund-Hamburg). Über das nahe-gelegene Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück erschließt sich mit der A?30/A?33 ein Zugang in Ost-West-Richtung.

Drei Kanalhäfen in Achmer, Bramsche und Engter sowie ein Stichkanal nach Osnabrück binden den Standort an den Mittellandkanal an. Der Mittellandkanal kann sowohl vom Europaschiff als auch vom Großmotorschiff und von Schubeinheiten befahren werden.

Vom Bramscher Bahnhof aus verkehren im Halbstundentakt Züge der NordWestBahn in Richtung Osnabrück sowie Bremen / Oldenburg / Wilhelmshaven.

Die Verkehrsanbindung zu Luft sichert der Flughafen Münster/Osnabrück, der über die A?1 (Richtung Münster) mit dem PKW in ca. 30 Minuten zu erreichen ist.

Höhenlage

40 m bis 157 NN

Einwohner*innen

Die Stadt Bramsche hat aktuell fast 33.000 Einwohner*innen.

Quelle: Bramsche.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Deutschland

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

JM Event Attraktion GmbH

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Tel.: 05461 706 274

Email: info@eventattraktion.de

Unternehmen:

www.EventAttraktion.de

Eventmarketing und Erlebnisverleih

Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück.

www.glashuette-events.de

Eventmanufaktur Glashütte Bramsche Eventlocation im außergewöhnlichen Industrie-Look

Ihre Veranstaltung 360 Grad durchdacht

www.JOJOS-Kinderlieder.de

Die JOJOS – sie sind die Überraschung im Bereich Kinderlieder und Kindermusik. Die beiden sympathischen Gutelaune-Brüder Jens und Jörg, die sich mit ihrer CD „Kinderträume“ erstmals als Duo im Jahr 2009 vorstellten, komponieren, texten, produzieren ins Ohr gehende Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder, die von Herzen kommen und mit denen Sie deutschlandweit auf Tour sind.

Pressekontakt:

JM Event Attraktion GmbH

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.