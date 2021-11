Claudia Kruk ist unsere neue Lebenshelferin in Berlin-Spandau. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Berlin, 02.11.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister, der Senioren mit individuell abgestimmten Tätigkeit bei der Bewältigung Ihres Alltags unterstützt. Die Leistungen sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt und werden mit dem Ziel ausgeführt, die Lebensqualität der Senioren bis ins hohe Alter hinein zu sichern. Claudia Kruk ist als neues Mitglied zum Team der Lebenshelfer dazugekommen. Sie bietet Ihre Dienste zukünftig älteren Menschen in Berlin-Spandau und den umliegenden Stadtbezirken an.

Leistungen im vorpflegerischen Bereich und soziale Unterstützung

Die Berlinerin Carola Braun ist die Gründerin und Geschäftsführerin des 2012 gegründete Familienunternehmens. Sie hat die SeniorenLebenshilfe mit der Absicht gegründet, älteren Menschen das Leben zu erleichtern und ihnen durch die regelmäßigen Besuche der Lebenshelfer einen festen Ansprechpartner für alle möglichen Belange an die Seite zu stellen. Neben den vielfältigen Tätigkeiten, die die Lebenshelfer im vorpflegerischen Bereich ausführen, spielt nämlich auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle bei ihrer Arbeit. Sie nehmen sich regelmäßig Zeit für zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsame Unternehmungen, um so das Leben der Senioren zu bereichern.

Individuell abgestimmte Leistungen für mehr Lebensqualität

Die Tätigkeiten, die die Lebenshelfer übernehmen, werden individuell mit den betreuten Senioren bzw. deren Angehörigen abgestimmt. Häufig handelt es sich dabei um Arbeiten im Haushalt, wie zum Beispiel das Putzen der Wohnung, das Waschen der Wäsche und das Beziehen der Betten. Die Lebenshelfer gehen außerdem bei Bedarf für ihre Senioren einkaufen und kochen gemeinsam mit ihnen das Mittagessen. Sie begleiten sie auch zu Arztterminen und bieten ihre Unterstützung bei bürokratischen Angelegenheiten an. Um die Freizeit der Senioren interessant und abwechslungsreich zu gestalten, motivieren die Lebenshelfer sie zu gemeinsamen Spaziergängen oder einem Gesellschaftsspiel, je nachdem, wo die Interessen liegen. Für die Wege, die dabei zurückgelegt werden müssen, steht jedem Lebenshelfer ein Pkw zur Verfügung.

Claudia Kruk als neue Lebenshelferin für Senioren in Berlin-Spandau

Die gebürtige Berlinerin Claudia Kruk ist ab sofort als Lebenshelferin in Berlin-Spandau und in der näheren Umgebung tätig. Die ausgebildete Stylistin hat nach 20 Jahren in diesem Beruf eine Ausbildung zur Servicekauffrau in der Luftfahrt sowie eine Ausbildung zur Luftsicherheitsassistentin absolviert und war in diesem Bereich elf Jahre lang tätig. Anschließend sammelte sie als ausgebildete Betreuungsassistentin der Johannesstift Diakonie erste Erfahrungen mit Senioren und Demenzkranken. Mit ihrer neuen Tätigkeit als Lebenshelferin möchte sie Gutes tun und den Senioren das Leben angenehmer gestalten. In ihrer Freizeit liebt sie es, Städtetrips zu unternehmen und erholt sich beim Lesen und durch Spaziergänge in der Natur.

Weitere Lebenshelfer dringend gesucht

In Berlin sowie im gesamten Bundesgebiet sind neben Claudia Kruk zahlreiche weitere Lebenshelfer im Dienste ihrer Senioren tätig. Dennoch kann das Angebot die Nachfrage noch lange nicht decken. Die SeniorenLebenshilfe freut sich daher stets über weitere engagierte Menschen, die das Leben von Senioren bereichern wollen. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen koordiniert von dort aus die auf selbstständig- freiberuflicher Basis tätigen Lebenshelfer und stellt eigene Schulungen und Fortbildungen als optimale Vorbereitung auf die Tätigkeit bereit. Weitere Informationen rund um Claudia Kruk und die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Berlin.

