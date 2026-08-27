Mehr als nur Müll – das steckt wirklich hinter professioneller Messie-Entrümpelung

Warum Messie-Wohnungen nichts mit Faulheit zu tun haben, sondern mit einem Kreislauf, aus dem Betroffene oft allein nicht rauskommen.

Wer Entrümpelung googelt, denkt meistens an Umzugskisten, alte Möbel oder eine Wohnungsauflösung nach dem Auszug. Was viele nicht auf dem Schirm haben: Ein großer Teil dieser Anfragen hat mit einem Thema zu tun, über das kaum jemand offen spricht, dem Messie-Syndrom. _“Die wenigsten denken bei uns zuerst an Messie-Fälle, dabei macht genau das einen großen Teil unserer täglichen Arbeit aus“_, sagt Jan Quellenberg, Experte für Messie Entrümpelung Dortmund. Und das ist deutlich komplexer, als das Klischee vom „chaotischen Menschen“ vermuten lässt.

Warum „Der räumt einfach nicht auf“ die falsche Erklärung ist

Messie-Syndrom hat wenig mit Faulheit oder fehlender Ordnung zu tun. Fachlich betrachtet handelt es sich um eine anerkannte psychische Belastung, bei der Betroffene sich nicht von Gegenständen trennen können, selbst wenn diese objektiv wertlos sind. Was von außen wie Chaos aussieht, ist für die betroffene Person oft ein System, das emotional Sinn ergibt, auch wenn es nach außen keinen erkennbaren Sinn mehr macht.

Dabei ist längst nicht jeder Fall gleich. In der Praxis unterscheidet man grob zwischen sogenannten Sammel-Messis, die zwanghaft Dinge anhäufen, verwahrlosten Messis, bei denen zusätzlich die eigene Körperhygiene und Grundversorgung leidet, und körperlich krankheitsbedingten Messis, bei denen eine Erkrankung oder Immobilität dazu führt, dass sich Unordnung über Jahre unkontrolliert aufbaut. Diese Unterscheidung ist mehr als Fachjargon, sie entscheidet auch darüber, wie ein Einsatz geplant werden muss.

_“Die wenigsten Leute, die bei uns anrufen, sind die Betroffenen selbst“_, erzählt Jan Quellenberg, Entrümpelungs- und Messie-Experte sowie Inhaber von Quellenberg Dienstleistungen in Dortmund. _“Meistens sind es Angehörige, Nachbarn oder manchmal auch das Amt. Die Betroffenen selbst schämen sich oft so sehr, dass sie niemanden reinlassen, teilweise über viele Jahre.“_

Der Punkt, an dem sich nichts mehr allein lösen lässt

Genau hier beginnt das eigentliche Problem: Je länger eine Situation eskaliert, desto größer wird die Scham, und desto unwahrscheinlicher wird es, dass Betroffene von sich aus Hilfe holen. Ein Teufelskreis, der meist erst dann durchbrochen wird, wenn Außenstehende eingreifen. Das kann eine besorgte Tochter sein, ein Vermieter, der die Wohnung zurückhaben will, oder im schlimmsten Fall eine gesundheitsgefährdende Situation, die an irgendeiner Stelle Aufmerksamkeit erregt.

In der Praxis kommt dieser Anruf oft sogar noch später: _“In vielen Fällen werden wir leider erst gerufen, wenn die betroffene Person bereits verstorben ist und das tatsächliche Ausmaß der Wohnung erst im Nachhinein auffällt“_, so Quellenberg. Angehörige, die eine solche Nachlasswohnung betreten, sind dann doppelt belastet, mit der Trauer und gleichzeitig mit einem Ausmaß, auf das niemand vorbereitet ist.

Woran man einen Messie-Haushalt erkennt

Weil Betroffene selbst kaum von sich aus Hilfe suchen, liegt es häufig an Nachbarn oder Angehörigen, frühzeitig genauer hinzuschauen. Einige Anzeichen wiederholen sich dabei auffällig oft: Fenster sind fast durchgehend abgedeckt oder verhängt, Türen werden, wenn überhaupt, nur einen schmalen Spalt geöffnet, aus der Wohnung dringt teilweise ein beißender Geruch, und die betroffene Person zieht sich zunehmend aus dem sozialen Umfeld zurück. Keines dieser Merkmale ist für sich genommen ein Beweis, doch in Kombination lohnt es sich, genauer hinzuschauen und im Zweifel das Gespräch zu suchen, statt wegzusehen.

Zwischen Anpacken und Fingerspitzengefühl

Für ein junges Team wie das von Quellenberg Dienstleistungen bedeutet das, dass Handwerk und Empathie hier immer untrennbar verbunden sind. Es reicht nicht, kräftig zu sein und einen Transporter zu haben, wer in diesem Bereich arbeitet, muss auch aushalten können, dass eine Wohnung manchmal ein Spiegel echter Not ist. Gleichzeitig braucht es klare Abläufe, von der ersten Einschätzung vor Ort über die fachgerechte Entsorgung bis hin zur Übergabe einer besenreinen Wohnung.

_“Wir reden hier nicht über eine Handvoll Umzugskartons. Teilweise stehen Räume komplett voll bis unter die Decke, teilweise ist der Boden gar nicht mehr sichtbar“_, beschreibt Quellenberg die Realität seiner Einsätze. _“Da braucht’s nicht nur Muskeln, sondern auch einen kühlen Kopf und Verständnis dafür, dass hier gerade das Leben eines Menschen komplett auf den Kopf gestellt wird.“_

Ein Thema, das mehr Öffentlichkeit verdient

Je offener über das Messie-Syndrom gesprochen wird, desto eher trauen sich Angehörige, frühzeitig Hilfe zu holen, bevor eine Situation eskaliert. Genau das ist der Punkt, an dem professionelle Entrümpelung ihren eigentlichen Mehrwert zeigt, nicht als reiner Entsorgungsservice, sondern als Brücke zwischen einer überforderten Situation und einem neuen, unbelasteten Start.

Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Aufräumen hier weit mehr bedeutet als Kisten schleppen. Es geht darum, jemandem einen Raum zurückzugeben, in dem wieder Leben möglich ist, ohne Scham und ohne Urteil. Und genau das macht diesen Job zu etwas anderem als einem klassischen Entrümpelungsauftrag.

Über Quellenberg Dienstleistungen

Quellenberg Dienstleistungen ist Entrümpelungsfirma für Entrümpelung in Dortmund und Umgebung. Wir führen Ihre Haushaltsauflösung, Wohnungsauflösung oder gewerbliche Firmenauflösung diskret und gewissenhaft durch. Auch für Spezialfälle wie eine Messi Entrümpelung, professionelle Tatortreinigung oder den zuverlässigen Winterdienst sind wir Ihr Partner vor Ort. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Angebot – wir schaffen schnell und sauber Platz für Neues.

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