MedNet erweitert Portfolio für zuverlässiges Kontrastmittelmanagement

Neues Contrast Management System verbindet klinische Prozesssicherheit mit hoher Lieferfähigkeit – internationales Netzwerk und MedNet-Eigenmarke ermöglichen schnelle Reaktion auf Marktanforderungen

Die MedNet GmbH ergänzt ihr Portfolio im Bereich Kontrastmittelmanagement um ein neues Contrast Management System (CMS). Mit der Lösung reagiert das Unternehmen auf den wachsenden Bedarf an zuverlässig verfügbaren Komponenten für interventionelle Kardiologie und Radiologie. Neben funktionalen Anforderungen rücken für Kliniken und medizinische Einrichtungen dabei zunehmend stabile Lieferketten und eine kontinuierliche Versorgung mit spezialisierten Verbrauchsmaterialien in den Fokus.

„Versorgungssicherheit ist bei medizinischen Verbrauchsmaterialien ein wesentlicher Bestandteil funktionierender klinischer Prozesse. Entscheidend ist nicht nur, ein geeignetes Produkt anbieten zu können. Es muss auch dann verfügbar sein, wenn es im klinischen Alltag benötigt wird“, erklärt Itamar Grundshtein, Head of External Sales bei der MedNet GmbH.

Contrast Management System für effiziente klinische Abläufe

Das Contrast Management System unterstützt die kontrollierte Bereitstellung von Kontrastmittel während diagnostischer und interventioneller Eingriffe. Eine transparente Push-Fill-Kammer ermöglicht die kontinuierliche visuelle Kontrolle des Kontrastmittelflusses und ist gleichzeitig auf ein schnelles Nachfüllen ausgelegt. Das System hält den Füllstand bis zu einem voreingestellten Niveau aufrecht und reduziert damit Unterbrechungen während des klinischen Workflows.

Ein gut sichtbarer Schwimmer innerhalb der Kammer dient als zusätzliche Sicherheitsfunktion und soll verhindern, dass Luft in die distale Leitung gelangt, wenn die Kontrastmittelquelle leer wird. Ein integrierter Deflektor führt das einströmende Kontrastmittel an der Kammerwand entlang und trägt dadurch dazu bei, die Bildung von Luftblasen zu verhindern.

Neben dem klinischen Workflow spielt auch der wirtschaftliche Umgang mit Kontrastmitteln eine Rolle. Da Kontrastmittel einen relevanten Kostenfaktor darstellen können, gewinnt ihre bedarfsgerechte Nutzung für medizinische Einrichtungen an Bedeutung. Das CMS ist darauf ausgelegt, die Kontrastmittelnutzung zu optimieren. Dadurch kann das System einen bewussten und effizienten Umgang mit dem verfügbaren Kontrastmittel unterstützen und dazu beitragen, unnötigen Verbrauch zu vermeiden.

Breites Partnernetzwerk stärkt Versorgungssicherheit

Neben der technischen Leistungsfähigkeit eines Medizinprodukts gewinnt auch die Frage an Bedeutung, wie zuverlässig spezialisierte Komponenten beschafft und bereitgestellt werden können. Internationale Lieferketten sind komplex, Produktionskapazitäten können sich verändern und nicht jedes Produkt lässt sich kurzfristig ersetzen.

MedNet arbeitet mit mehr als 60 Partnern und Marken aus der internationalen Medizintechnik zusammen. Das Netzwerk bündelt Know-how aus unterschiedlichen Bereichen und ermöglicht den Zugang zu einem breiten Portfolio medizinischer Materialien und Komponenten über etablierte internationale Lieferketten.

Ergänzend baut MedNet sein Portfolio unter eigener Marke sowie seine Aktivitäten im Business Development weiter aus. Ziel ist es, Entwicklungen und neue Bedarfe im Markt frühzeitig zu identifizieren und darauf möglichst agil reagieren zu können. Der direkte Austausch mit Kunden, Anwendern und internationalen Partnern spielt dabei eine zentrale Rolle: Anforderungen aus der Praxis können aufgenommen und in die Weiterentwicklung des Portfolios einbezogen werden.

Diese Kombination aus internationalem Netzwerk, eigener Produktstrategie und Marktnähe erweitert die Handlungsmöglichkeiten des Unternehmens. Gerade bei spezialisierten Verbrauchsmaterialien können breit aufgestellte Beschaffungsstrukturen dazu beitragen, Abhängigkeiten zu reduzieren und die kontinuierliche Versorgung klinischer Einrichtungen zu unterstützen.

Flexibilität wird zum strategischen Faktor

Für die Medizintechnik bedeutet diese Entwicklung, Produkte und die dahinterliegenden Versorgungsstrukturen stärker gemeinsam zu betrachten. Kliniken benötigen Lösungen, die ihre technischen und klinischen Anforderungen erfüllen. Gleichzeitig müssen Hersteller und Lieferanten in der Lage sein, auf neue Bedarfe und veränderte Rahmenbedingungen zeitnah zu reagieren.

„In der Medizintechnik reicht es nicht aus, nur leistungsfähige Produkte anzubieten. Ebenso wichtig sind verlässliche Strukturen dahinter. Unser Anspruch ist es, Kunden Zugang zu geeigneten Lösungen zu geben und diese gleichzeitig schnell und zuverlässig verfügbar zu machen. Gerade bei spezialisierten Anwendungen wie dem Kontrastmittelmanagement wird diese Kombination zunehmend wichtiger“, betont Itamar Grundshtein.

Mit dem neuen Contrast Management System erweitert MedNet sein Angebot in einem spezialisierten Bereich der interventionellen Medizin. Das CMS steht dabei beispielhaft für einen Ansatz, der technische Anforderungen, Marktnähe und stabile Versorgungsstrukturen zusammendenkt – mit dem Ziel, auf aktuelle und zukünftige Anforderungen im medizinischen Alltag flexibel reagieren zu können.

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Die MedNet GmbH ist ein international tätiger Anbieter von Komponenten, Lösungen und Dienstleistungen für die Medizintechnik- und Biopharmaindustrie. Seit über 35 Jahren unterstützt das Unternehmen Hersteller medizinischer Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Entwicklung über die Beschaffung bis hin zur Produktion.

Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an hochwertigen Komponenten und Konnektoren für verschiedene medizinische Anwendungen, darunter minimalinvasive Eingriffe, Diagnostik, Bioprocessing sowie Single-Use-Technologien. Durch ein starkes Netzwerk internationaler Partner verbindet MedNet technologische Expertise mit zuverlässiger Lieferfähigkeit und hoher Qualitätsorientierung.

Als nach ISO 13485 zertifiziertes Unternehmen legt MedNet besonderen Wert auf Präzision, regulatorische Sicherheit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, innovative medizinische Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Münster. Von hier aus betreut MedNet Kunden in Europa und weltweit.

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