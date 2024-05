Maximieren Sie Effizienz und Leistung mit dem K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter

Entdecken Sie den Seitenkanalverdichter K05MS, der speziell für höchste Ansprüche in Industrieumgebungen entwickelt wurde. Perfekt für anspruchsvolle Anwendungen.

Innovative Technologie für anspruchsvolle Industrieumgebungen

Der Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. stellt eine revolutionäre Entwicklung in der Welt der Gasverdichtung dar. Mit einem fokussierten Design auf Sicherheit und Effizienz erfüllt dieser Verdichter die strengen Anforderungen der ATEX II 3GD Richtlinien, was ihn zur idealen Wahl für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen macht.

Technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale

Mit einer Leistung von 2,2 kW und einer Frequenz von 50 Hz bietet dieser Verdichter eine beeindruckende Vakuumkapazität von bis zu -240 mbar und einen Druckanstieg bis zu 250 mbar. Diese Merkmale gewährleisten, dass der K05MS auch unter den härtesten Bedingungen hervorragende Ergebnisse liefert. Das ringförmige, geteilte Gehäuse und das hoch entwickelte Laufraddesign ermöglichen eine effiziente und kontinuierliche Verdichtung des Mediums.

Funktionsweise und Anwendungsbereiche

Seitenkanalverdichter wie der K05MS funktionieren durch die dynamische Druckerhöhung von Gasen mittels eines spiralförmigen Zyklus, der durch ein rotierendes Laufrad ermöglicht wird. Diese Technik ist besonders effektiv bei der Handhabung von sauberen, trockenen und gasförmigen Medien und wird häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen Pulsationsfreiheit und konstante Druckverhältnisse essentiell sind.

Durch den Einsatz von zwei parallel geschalteten Laufrädern, wie bei der RIC TS Baureihe, lässt sich eine maximale Luftmenge erreichen. Für Anwendungen, die einen sehr hohen Über- oder Unterdruck erfordern, bietet die RIC MD Baureihe mit hintereinandergeschalteten Laufrädern die optimale Lösung.

Der Seitenkanalverdichter – Ein Meister der Vielseitigkeit

Der K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter von FPZ S.p.A. steht im Mittelpunkt einer neuen Ära in den verschiedensten Industriebereichen – von der Schwerindustrie bis hin zur feinen Chemie und Umwelttechnik. Mit diesem Gerät erreichen Sie eine maximale Effizienz bei der Staub- und Rauchgasabsaugung, beim Materialhandling, in der Wasserreinigung und vielen weiteren kritischen Anwendungen.

Wartungsfrei und Ökonomisch Effizient

Durch das innovative Design, das auf wartungsfreie und berührungsfreie Verdichtung setzt, verringern sich Ihre Instandhaltungskosten erheblich. Das Laufrad des K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD dreht sich ohne direkten Kontakt im Gehäuse, was Verschleiß minimiert und eine längere Lebensdauer garantiert. Der Verzicht auf Öl und Pulsation in der Verdichtung sorgt zudem für eine saubere und umweltfreundliche Nutzung.

Geringe Geräuschentwicklung und Vibrationsfrei

Dank der konstruktiven Maßnahmen zur Geräuschreduktion und dem Einsatz von Schalldämpfern arbeitet dieser Seitenkanalverdichter extrem leise und vibrationsfrei. Mit einer Schallpegelmessung von nur 67.2 dB(A) bei 50 Hz bleibt die Arbeitsumgebung angenehm und die Geräuschbelastung minimal.

Flexibel und Anpassbar

Der K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD deckt einen breiten Volumenstrom- und Druckbereich ab, wodurch er in zahlreichen Sektoren einsetzbar ist. Mit einer maximalen Fördermenge von 219 m³/h bei 50 Hz und einem Druckbereich von -240 bis +250 mbar passt sich dieser Verdichter flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen an. Ob in der Keramikindustrie, der Medizintechnik oder in der Lebensmittelverarbeitung – seine vielseitige Konfigurierbarkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Ihrem Produktionsprozess.

Technische Spezifikationen

Leistung: 2,2 kW bei 50 Hz, 2,6 kW bei 60 Hz

Effizienzklasse: IE3, Hohe Motorleistung mit Energieeffizienz

Schutzklasse: IP 55, Isolationsklasse F

Temperatureinsatzbereich: -15°C bis +40°C

Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen

Je nach Anforderung stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl:

MS: Mit zwei parallel angeordneten Kanälen für Standardanwendungen

MD: Mit zwei seriell angeordneten Kanälen für höheren Druckbedarf

TS und TD: Mit zwei Laufrädern für doppelte Leistung

Mehr Informationen und Kaufmöglichkeiten

Erfahren Sie mehr über die technischen Details und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD auf unserer Produktseite. Dort finden Sie auch umfangreiche Datenblätter und können direkt zur Shopseite für einen unkomplizierten Erwerb wechseln.

