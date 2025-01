Max Strohe und weitere Spitzenköch:innen am KAYA&KATO Stand – Ein einmaliges Erlebnis auf der Internorga 2025

Sternekoch Max Strohe und weitere Spitzenköch:innen auf der Internorga in Hamburg treffen. Vom 14.-18. März am KAYA&KATO Stand. Gewinnspiele, Inspiration und nachhaltige Workwear für Gastro und Hotel.

KAYA&KATO bringt die Stars der gehobenen Gastronomie auf die Internorga. Sternekoch Max Strohe, bekannt aus Fernsehshows wie Kitchen Impossible mit Tim Mälzer und Inhaber des Berliner Restaurants „Tulus Lotrek“, wird persönlich an einem Messetag am KAYA&KATO Stand in Halle B4.OG, Stand B4.OG.202, zu Gast sein. Auch weitere prominente Vertreter:innen der Spitzenküche werden in den Tagen vom 14. – 18. März vor Ort sein und sich live mit Besucher:innen austauschen sowie für Inspiration sorgen. Ein Highlight für alle, die sich für kreative Küche und hochwertige Workwear begeistern.

Exklusiv: Street- & Kitchenwear by Max Strohe und KAYA&KATO

Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Street- & Kitchenwear-Kollektion von Max Strohe und KAYA&KATO. Diese verbindet urbanen Stil mit funktionalem Design und nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle und recyceltem Meeresplastik. Die Kollektion sowie das gesamte nachhaltige Sortiment von KAYA&KATO können vor Ort nicht nur angesehen, sondern auch angefasst und anprobiert werden – eine einmalige Gelegenheit, da die Produkte sonst ausschließlich online erhältlich sind. Von Schürzen und Kochjacken über T-Shirts und Sweater bis hin zu Hosen und Caps, kann man hier alles finden, was Gourmets in- und außerhalb der Küche tragen.

Gewinnspiele: Mitmachen und gewinnen

Vor und während der Messe sorgt KAYA&KATO für Spannung: Gewinnspiele bieten exklusive Preise rund um nachhaltige Workwear und die Zusammenarbeit mit Max Strohe sowie weiteren Spitzenköch:innen. Genauere Infos dazu werden auf dem Instagram-Account von KAYA&KATO sowie im Newsletter bekanntgegeben.

Place to be: Halle B4.OG, Stand B4.OG.202

Ein Besuch am KAYA&KATO Stand bietet die einmalige Gelegenheit, Max Strohe und weitere Profis der gehobenen Gastronomie hautnah zu erleben und kennenzulernen. Egal, ob man sich von den Visionen der Sterneköch:innen inspirieren lassen oder die nachhaltige Workwear anprobieren möchte – der Besuch bei KAYA&KATO wird ein Erlebnis, das im Gedächtnis bleibt.

Über KAYA&KATO:

KAYA&KATO steht für nachhaltige und hochwertige Workwear für Gastronomie, Hotellerie und Pflege. Mit innovativen Materialien wie Bio-Baumwolle und recyceltem Meeresplastik setzt das junge Unternehmen neue Maßstäbe in puncto Funktionalität und Design. Neben Workwear bietet KAYA&KATO einen umfassenden Service inklusive Bestickung, Musterkollektionen und Flachwäsche sowie ein zukunftsweisendes Closed-Loop-Recycling-Konzept.

Weitere Informationen auf kaya-kato.de.

Fotocredit: Rosa Sadnik

