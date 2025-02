matrihealth GmbH qualifiziert lösliches Elastinhydrolysat matripure® für die Verwendung in Kosmetika

Die matrihealth GmbH hat mit matripure® Elastin für den Einsatz in Kosmetika qualifiziert und stellt Kosmetikherstellern damit einen hochwertigen, in Deutschland produzierten Rohstoff zur Verfügung.

Halle (Saale), 19.02.2025: Die matrihealth GmbH gibt die erfolgreiche Qualifizierung ihres löslichen Elastinhydrolysats matripure® für den Einsatz in kosmetischen Produkten bekannt. Das innovative Produkt bietet Kosmetikherstellern eine natürliche Quelle für Elastin zur Formulierung hochwertiger Hautpflegeprodukte.

Elastin ist ein natürliches Strukturprotein, das eine entscheidende Rolle für die Elastizität und Spannkraft der Haut spielt. Elastin wird im natürlichen Alterungsprozess und durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung geschädigt und kann vom Körper nicht selbst erneuert werden. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften gewinnt Elastin zunehmend an Bedeutung als wertvoller Inhaltsstoff in der Kosmetik, vor allem in Hautpflegeprodukten für trockene und reife Haut.

„Mit matripure® bieten wir Kosmetikherstellern ein hochqualitatives, in Deutschland hergestelltes Elastinhydrolysat als Inhaltsstoff hochwertiger Hautpflegeprodukte an. Weil wir von der Rohstoffauswahl bis zum Endprodukt die gesamte Prozesskette in unserem Unternehmen abbilden, können wir höchste Qualität garantieren und flexibel auf Kundenwünsche eingehen,“ sagt Dr. Marco Götze, Geschäftsführer der matrihealth GmbH.

matripure® ist leicht in wasserhaltigen Formulierungen zu verarbeiten, zeichnet sich unter anderem durch eine hohe Wasserbindungskapazität aus und ist für eine effiziente Wirkung auf der Haut optimiert.

Kosmetikhersteller können matripure® ab Ende März beziehen. Vorbestellungen bis zu einer Menge von 1 kg sind ab sofort möglich. Weitere Informationen stehen auf der Website von matrihealth zur Verfügung oder können direkt beim Unternehmen angefragt werden.

Die matrihealth GmbH ist auf die industrielle Gewinnung und Verarbeitung von Elastin spezialisiert und bietet in einem umfassenden Produktportfolio hochwertige Elastin-Rohstoffe für kosmetische als auch technische Anwendungen sowie Forschung und Entwicklung an. Das Unternehmen expandiert darüberhinaus mittelfristig in die Medizin- und Nahrungsmittelbranche.

Das Team der matrihealth GmbH vereint über 20 Jahre Erfahrung in der Erforschung, Isolierung und Verarbeitung von Elastin und setzt damit Maßstäbe in der Qualitätssicherung, der technologischen Weiterentwicklung und der anwendungsorientierten Produktentwicklung. matrihealth produziert vollständig in Deutschland und deckt die gesamte Prozesskette der Elastinproduktion ab, wodurch eine gleichbleibend hohe Produktqualität sichergestellt wird. Für ihre Innovationen wurde matrihealth mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem IQ-Innovationspreis der Stadt Halle (Saale) und dem Hugo-Junkers-Preis des Landes Sachsen-Anhalt.

