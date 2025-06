Maßgeschneiderte Matratze kaufen: Ihr Weg zur perfekten Schlafunterlage

Schlaf ist essenziell für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

Doch viele Menschen kämpfen mit Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Hüftschmerzen oder anderen Beschwerden, die einen erholsamen Schlaf verhindern. Häufig liegt die Ursache in einer ungeeigneten Matratze, die nicht auf die individuellen Bedürfnisse des Körpers abgestimmt ist. Eine maßgeschneiderte Matratze kann hier die Lösung sein. In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine ergonomische oder orthopädische Matratze, die durch eine professionelle Schlafberatung und Liegeanalyse entsteht, Ihre Lebensqualität spürbar verbessern kann. Jeder Körper ist einzigartig. Faktoren wie Körperbau, Gewicht, Schlafposition und gesundheitliche Beschwerden wie Skoliose, Bandscheibenvorfälle oder Übergewicht erfordern eine individuell angepasste Schlafunterlage. Standardmatratzen aus dem Matratzenfachgeschäft bieten oft nur allgemeine Lösungen, die nicht auf die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen eingehen.

Eine maßgeschneiderte Matratze hingegen wird exakt auf Ihre körperlichen Gegebenheiten und gesundheitlichen Anforderungen zugeschnitten. Sie sorgt für eine optimale Unterstützung der Wirbelsäule, entlastet Druckpunkte und fördert eine gesunde Schlafhaltung. Ein häufiges Problem ist, dass viele Menschen mit Rückenschmerzen aufwachen, obwohl sie glauben, eine „gute“ Matratze zu besitzen. Häufig liegt dies daran, dass die Matratze nicht die richtige Härte, Zonenaufteilung oder Anpassungsfähigkeit bietet. Eine maßgeschneiderte Matratze, die in einem spezialisierten Schlafzentrum wie schlafTEQ entwickelt wird, berücksichtigt all diese Aspekte und bietet eine Lösung, die weit über das hinausgeht, was ein herkömmliches Matratzenstudio leisten kann. Der Kauf einer Matratze sollte nicht dem Zufall überlassen werden. In einem Schlafzentrum wie schlafTEQ steht die individuelle Beratung im Mittelpunkt.

Anders als in einem klassischen Matratzenfachgeschäft geht es hier nicht nur darum, eine Matratze auszuwählen, sondern darum, eine Schlaflösung zu entwickeln, die perfekt auf Sie abgestimmt ist. Schlafberater, die mit modernsten Technologien wie einem Liege-Simulator und Bodyscan arbeiten, analysieren Ihre körperlichen Gegebenheiten und Schlafgewohnheiten, um die ideale Matratze zu gestalten. Die Liegeberatung beginnt mit einer umfassenden Analyse. Dabei werden nicht nur Ihre Körpermaße und Ihr Gewicht berücksichtigt, sondern auch spezifische gesundheitliche Herausforderungen wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Hüftschmerzen oder Skoliose. Ein Bodyscan inklusive Wirbelsäulenvermessung liefert präzise Daten über Ihre Körperkonturen und die Ausrichtung Ihrer Wirbelsäule.

Diese Informationen sind entscheidend, um eine Matratze zu entwerfen, die Ihre Wirbelsäule in jeder Schlafposition optimal stützt und entlastet. Ein zentrales Element der Schlafberatung bei schlafTEQ ist der Liege-Simulator. Dieses innovative Gerät simuliert verschiedene Liegepositionen und Matratzenkonfigurationen, um die perfekte Kombination aus Härtegrad, Zonenunterstützung und Material für Ihre Matratze zu ermitteln. Der Liege-Simulator berücksichtigt Ihre bevorzugte Schlafposition – ob Seiten-, Rücken- oder Bauchlage – und passt die Matratze so an, dass Druckpunkte minimiert und die Wirbelsäule in einer natürlichen Haltung gehalten wird. Besonders für Menschen mit orthopädischen Problemen wie Bandscheibenvorfällen oder Skoliose ist diese Technologie ein Segen.

Eine falsche Matratze kann bestehende Beschwerden verschlimmern, während eine maßgeschneiderte Matratze gezielt Unterstützung bietet, wo sie benötigt wird. Beispielsweise benötigen Menschen mit Übergewicht oft eine Matratze mit höherem Härtegrad, um ein zu tiefes Einsinken zu verhindern, während Personen mit Schulterschmerzen von einer weicheren Schulterzone profitieren. Die Begriffe „orthopädisch“ und „ergonomisch“ werden oft synonym verwendet, doch sie haben unterschiedliche Bedeutungen.

Eine orthopädische Matratze ist speziell darauf ausgelegt, medizinische Beschwerden wie Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle oder Skoliose zu lindern. Sie bietet gezielte Unterstützung und Entlastung für die betroffenen Körperregionen. Eine ergonomische Matratze hingegen zielt darauf ab, die natürliche Haltung des Körpers zu fördern und Druckpunkte zu minimieren, unabhängig von spezifischen gesundheitlichen Problemen. Bei schlafTEQ kombinieren wir beide Ansätze. Unsere maßgeschneiderten Matratzen sind sowohl orthopädisch als auch ergonomisch, da sie auf Basis der Liegeanalyse und Wirbelsäulenvermessung entwickelt werden.

So stellen wir sicher, dass Ihre Matratze nicht nur Beschwerden lindert, sondern auch präventiv wirkt, um langfristig eine gesunde Schlafhaltung zu fördern. Ein Besuch im Schlafzentrum von schlafTEQ unterscheidet sich grundlegend von einem Besuch in einem herkömmlichen Matratzenfachgeschäft. Während ein Matratzenstudio oft nur eine begrenzte Auswahl an Standardmatratzen anbietet, geht es bei uns um eine ganzheitliche Schlafberatung. Unser Liegezentrum ist mit modernster Technologie ausgestattet, um eine präzise Analyse Ihrer Schlafbedürfnisse durchzuführen. Unsere Schlafexperten nehmen sich Zeit, um Ihre individuellen Anforderungen zu verstehen und eine Matratze zu entwickeln, die exakt zu Ihnen passt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SchlafTEQ GmbH

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

Österreich

fon ..: +436644268448

web ..: https://schlafteq.com/home

email : office@schlafTEQ.com

SchlafTEQ GmbH

Welser Straße 42/H

4060 Leonding +43/664/42 68 448

E-Mail: office@schlafTEQ.com

„Maßgeschneiderte Matratze kaufen: Wenn Sie eine ergonomische Matratze bzw. orthopädische Matratze gegen Rückenschmerzen kaufen möchten, dann sind Sie bei der Schlafberatung richtig. Als Schlafspezialist mit Liege-Simulator sorgt schlafTEQ für eine individuelle Matratze nach Maß. Egal, ob Übergewicht, Bandscheibenvorfall, Skoliose, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder Hüftschmerzen – jeder Schlafexperte in unserem Schlafzentrum/Schlafstudio bietet eine Liegeberatung/Liegeanalyse. Unser Liegezentrum/Liegestudio ist kein Matratzenstudio/Matratzengeschäft bzw. Matratzenfachgeschäft für Matratzenberatung. Bei uns arbeiten Schlafberater mit Bodyscan inkl. Wirbelsäulenvermessung.“



Pressekontakt:

SchlafTEQ GmbH

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

fon ..: +436644268448

web ..: https://schlafteq.com/home

email : office@schlafTEQ.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.