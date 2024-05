Marktbericht 2024: Immobilienpreise in München und den umliegenden Stadtteilen

München, 15. Mai 2024 – Wandl.Immobilien, führende Immobilienmakler in München und Umgebung, veröffentlichen den Marktbericht 2024, der umfassende Einblicke in die Immobilienpreise der Region bietet.

Der Marktbericht bietet detaillierte Informationen zu den durchschnittlichen Kaufpreisen für Häuser und Wohnungen sowie den Mietpreisen in München und den umliegenden Stadtteilen. In Stadtteilen wie Forstenried, Fürstenried, Germering, Gräfelfing, Großhadern, Blumenau/Laim, Martinsried/Planegg, Neuried, Pasing/Obermenzing und Sendling/Westpark stehen die Experten von Wandl.Immobilien als erfahrene Ansprechpartner:innen für Wohnimmobilien, Grundstücke, Häuser und Wohneinheiten zur Verfügung.

Die südlichen und westlichen Stadtteile Münchens sind bekannt für ihre gehobene Lebensart und bieten ein genussvolles Wohnen. Der Marktbericht zeigt, dass der Immobilienmarkt in diesen Gebieten aufgrund der hohen Lebensqualität und der Nähe zum Fünf-Seen-Land besonders begehrt ist. In den letzten Jahren sind die Immobilienpreise in diesen Gebieten explodiert, was den Markt noch angespannter macht.

Hier ein Einblick in die spannenden Ergebnisse des Marktberichts 2024 für die Region München:

* Durchschnittlicher Kaufpreis für Häuser: 1.290.167EUR

* Durchschnittlicher Kaufpreis für Wohnungen: 7.049EUR pro Quadratmeter

* Durchschnittliche Wohnungsmiete: 17,89EUR pro Quadratmeter

Unser Marktbericht bietet nicht nur eine Zusammenfassung der aktuellen Preise, sondern auch fundierte Analysen und Einblicke, die es Immobilienbesitzer und -käufer:innen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

„Der Marktbericht 2024 liefert wichtige Einblicke in die Immobilienpreise in München und den umliegenden Stadtteilen“, sagt Matthias Wandl, Immobilienmakler und Geschäftsführer von Wandl.Immobilien. „Wir sind stolz darauf, unseren Kund:innen als vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen und ihnen dabei zu helfen, die besten Entscheidungen für ihre Immobilienbedürfnisse zu treffen.“

Der vollständige Marktbericht 2024 kann auf der Website von Wandl.Immobilien angefordert werden.

Für weitere Informationen, Presseanfragen oder ein kostenloses Beratungsgespräch kontaktieren Sie bitte:

Matthias Wandl |mailto:matthias@wandl.immobilien

Lorraine Wandl |mailto:lorraine@wandl.immobilien

Telefon: :+498937412333

Website: https://matthiaswandl.immobilien/marktberichte-region-muenchen-grosshadern/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

fon ..: +491755778561

web ..: http://wandl.immobilien/

email : matthias@wandl.immobilien

Wandl.Immobilien ist ein familiengeführtes Münchner Maklerunternehmen, das seit über 30 Jahren erfolgreich in der Immobilienbranche tätig ist. In Zusammenarbeit mit rimaldi – die Immobilienprofis aus Holzkirchen, haben wir uns auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert. Mit unserer tiefgreifenden Marktkenntnis und unserem Engagement für hervorragenden Kundenservice sind wir stolz darauf, unseren Kunden zu helfen, ihre Immobilienziele zu erreichen.

