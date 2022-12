DigiConsult Falk – eine Marke von Oliver Falk Online-Marketing bietet dem Mittelstand Marketing-Automatisierung für mehr Umsatz, Effizienz und große Zeiteinsparung.

Somit kann auch der Mittelstand mithilfe der bekannten Instrumente des Online-Marketings genauso automatisieren, wie es die Großkonzerne bereits mit viel komplexeren Software-Lösungen tun. Sie werden stark entlastet und es bleibt wesentlich mehr Zeit, um sich auf das Kerngeschäft des jeweiligen Unternehmens konzentrieren zu können.

Bei DigiConsult Falk www.digi-consult-falk.de werden Ihnen Marketing-Automatisierung, Vertriebs-Automatisierung und Recruiting-Automatisierung angeboten. Marketing-Automatisierung automatisiert mithilfe von Software die ersten Kundenkontakte bis hin zur Betreuung der Kunden nach dem Kauf. Dennoch wirkt die Automatisierung für den Kunden wie eine persönliche Betreuung.

Mit Marketing-Automatisierung optimieren Sie ihren gesamten Marketingprozess, indem sie automatisch zum passenden Zeitpunkt eine vordefinierte Aktion ausführt. Dadurch sind Sie in der Lage mehr Leads zu generieren, dabei Ihre Wunschkunden zu finden und mit diesen mehr Geschäfte abzuschließen. Alles geschieht automatisch und Sie haben mehr Zeit für andere Aufgaben oder endlich wieder Freizeit für sich und Ihre Familie.

Durch laserscharfe Segmentierung der Bestandskunden gelingt ein gezieltes Ansprechen der einzelnen Kunden mit der relevantesten Marketingstrategie. Die Methode ist wesentlich effektiver als Massen-Mails an Ihren gesamten Kundenstamm. Nach dem bekannten Gießkannenprinzip vergraulen Sie eher genervte Kunden.

Folgendes wird Ihnen geboten: Von den Experten der DigiConsult Falk wird zunächst eine kostenlose Erstanalyse und Überprüfung der Machbarkeit durchgeführt. Anschließend erfolgen eine tiefere Analyse der vorhandenen Prozesse und daraus eine Konzepterstellung. Sie erhalten im Konzept die notwendigen Tools und können es selbst umsetzen. Alternativ können Sie die Umsetzung aber auch bei DigiConsult Falk beauftragen.

Das Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen mit ca. 5 bis etwa 50 Mitarbeitern. Bei Unternehmen dieser Größe haben die Inhaber noch alle Abläufe im Blick und treffen die wichtigen Entscheidungen zumeist noch selbst. DigiConsult Falk arbeitet direkt mit den Inhabern oder Geschäftsführern zusammen.

Ein paar Automatisierungsbeispiele, die den Unternehmeralltag gravierend entlasten können, sind:

– Eine automatisierte Terminvereinbarung

– Kontakte bei z.B. Messen in Kunden verwandeln

– Leads automatisiert vorqualifizieren und in Kunden umwandeln

– Reputations-Management – automatisiert Bewertungen einholen

– Die Mitarbeiter automatisiert onboarden und einarbeiten

– Qualitätssicherung interner Prozesse

Melden Sie sich bei Fragen und Anregungen gerne unter www.digi-consult-falk.de. Die von uns automatisierten Vertriebs- und Marketingsysteme werden Ihnen dabei helfen, strukturiert und mit einem klaren Prozess Unternehmensaufgaben digital in Systemen abzubilden.

Mithilfe von Marketing-Automation-Software können Marketingteams Leads vorqualifizieren und bewerten. Dadurch wird der Interessent direkt zum Kauf geführt, oder bei Bedarf weiter qualifiziert.

Sobald er gewisse Kriterien erfüllt hat, aber nicht kauft, wird er an das Vertriebsteam für eine manuelle Ansprache per Telefon übergeben. Bei hochpreisigen Produkten empfiehlt sich auch eine direkte Übergabe der warmen Leads an das Sales-Team. So wird Frust bei den Verkäufern verhindert, da sie in diesem Prozess nie mit kalten Leads sprechen und dadurch eine wesentlich höhere Abschlussrate haben.

Die Verfahren zur Lead-Nachverfolgung geben Ihnen Aufschluss darüber, was Ihre Leads bevorzugen und welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen. Wenn Ihr Vertriebsteam einen Lead erhält, so wissen Sie, woher er stammt, welchen Content er heruntergeladen und welche E-Mails er bereits ausgetauscht hat.

Die von uns genutzten automatisierten Vertriebs- und Marketingsysteme helfen Ihnen, den Kundenstamm zu segmentieren, sodass Sie die verschiedenen Zielgruppen mit der jeweils relevantesten Marketingstrategie ansprechen können.

Die Kunden lassen sich beispielsweise durch geöffnete Mails oder anhand ihrer Kaufpräferenzen usw. segmentieren. Außerdem spielt beim Verkaufen das richtige Timing eine wesentliche Rolle. Nur dank der automatisierten Prozesse können Sie die wichtigsten Momente im Vertriebszyklus nutzen. Durch die Marketing-Automatisierung wird bei einem eventuellen Kaufwunsch der nächste Schritt in dem Prozess automatisch ausgeführt. Dem Interessenten werden zum richtigen Zeitpunkt wichtige Informationen gesendet, die ihm bei seiner Kaufentscheidung helfen. Es wird ihm zudem beispielsweise angeboten, für detailliertere Informationen mit einem Vertriebsmitarbeiter zu sprechen. Mithilfe der Marketing-Automatisierung wird in jeder Phase des Sales-Funnels die richtige Maßnahme ergriffen für eine bessere Verkaufsberatung und mehr Umsatz.

Die Marketing-Automation-Tools eignen sich für die verschiedensten Branchen, wie z.B. Steuerberater, B2B-Messeaussteller, Immobilienmakler, Coaches & Berater, Agenturen, Fitness-Studios und viele mehr. Sie werden Ihrem Unternehmen viele qualifizierte Leads mehr bringen. Lassen Sie sich von uns beraten, wie Sie die Marketing-Automation am vorteilhaftesten für Ihr Unternehmen nutzen.

Es wird auf Ihren individuellen Vertriebsprozess abgestimmt. Wenn Ihr Unternehmen einen langen Vertriebszyklus hat, so profitieren Sie am meisten davon. Es lässt sich nahezu jede Komponente Ihres komplexen Prozesses automatisieren. Aber auch für kürzere Vertriebszyklen sind die Marketing-Automation-Tools sehr sinnvoll. Beispielsweise können Sie Ihren Kunden eine Erinnerungs-Mail senden, wenn Sie die Artikel im Warenkorb noch nicht gekauft haben. Wir werden Sie dabei unterstützen, wie Leads in Ihrem Vertriebsprozess zu Kunden werden.

Die potenziellen Kunden werden möglichst effektiv durch den Sales Funnel und schließlich zum Kauf geführt. Sie werden dabei unterstützt, eine möglichst effektive Marketing-Strategie zu erstellen und in die Tat umzusetzen. Ihre Umsätze werden dadurch stark steigen. Gerade die kleineren und mittleren Unternehmen haben weniger Ressourcen im Marketing als die größeren Konkurrenten. Mithilfe von DigiConsult Falk und Marketing-Automatisierung für den Mittelstand können Sie endlich mit den größeren Wettbewerbern konkurrieren. Nun haben Sie die Möglichkeit, Leads mit relevanten Inhalten zur richtigen Zeit zu versorgen. Somit können Sie die Groß-Unternehmen sogar übertrumpfen. In kleineren Unternehmen sind die Wege der Entscheidungen zumeist kürzer und schneller, was einen großen Vorteil bringen kann.

Wir werden in wenigen Jahren sehen, wer Marketing-Automatisierung erfolgreich einsetzt und wer glaubt darauf verzichten zu können.

Die Automatisierung Ihrer Marketingmaßnahmen ist ein Must-have für kleine und mittlere Unternehmen. Sie arbeiten dadurch wirtschaftlicher und effektiver. Nehmen Sie Kontakt auf (www.digi-consult-falk.de) und lassen Sie sich persönlich beraten.

