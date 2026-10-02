Maritime Talent Day gibt 60 Schüler:innen Einblicke in maritime Berufe

Um junge Menschen für die maritime Wirtschaft zu gewinnen und ihre Berufsmöglichkeiten bekannter zu machen, haben sieben Organisationen gemeinsam den Maritime Talent Day 2026 in Hamburg veranstaltet.

Die Fachkräfte von morgen sind entscheidend für die Zukunft der maritimen Wirtschaft. Gleichzeitig fehlt es der Branche häufig noch an Sichtbarkeit bei jungen Menschen. Um das zu ändern, haben das Deutsche Maritime Zentrum, Hamburg Cruise Net, die Hamburg Port Authority, die Handelskammer Hamburg, die Logistik-Initiative Hamburg, das Maritime Cluster Norddeutschland sowie der Verband Deutscher Reeder gemeinsam den Maritime Talent Day 2026 in Hamburg organisiert.

Das Veranstaltungsformat bot 60 Schüler:innen spannende Einblicke in die vielfältigen Berufsmöglichkeiten der maritimen Branche. Den Auftakt bildeten kurze Impulsvorträge von Auszubildenden aus See- und Landberufen, die von ihrem Berufsalltag berichteten.

Bei der Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen, vorbei an großen Containerschiffen, Kreuzfahrtschiffen und Hafenanlagen, erhielten die Jugendlichen einen unmittelbaren Eindruck von den Dimensionen und der Bedeutung der maritimen Wirtschaft. Dabei wurde ihnen deutlich, welche Rolle die Branche für globale Warenströme spielt.

Der Höhepunkt des Tages war jedoch die Besichtigung der Schlepper Fairplay 98 und 99 der Reederei Fairplay sowie der WS35 der Hamburger Wasserschutzpolizei. An Bord konnten die Schüler:innen Fragen stellen und aus erster Hand erfahren, wie der Schiffsverkehr auf der Elbe unterstützt, koordiniert und sicher geregelt wird.

Für die 60 Teilnehmenden war der Maritime Talent Day ein eindrucksreiches Erlebnis. Für die Organisatoren bot das Format eine gute Möglichkeit, junge Menschen frühzeitig für maritime Berufe zu begeistern und zugleich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Rolle maritime Lieferketten für viele Produkte ihres täglichen Lebens spielen.

Veranstaltende Organisationen:

* Deutsches Maritimes Zentrum

* Hamburg Cruise Net

* Hamburg Port Authority

* Handelskammer Hamburg

* Logistik Initiative Hamburg

* Maritimes Cluster Norddeutschland

* Verband Deutscher Reeder

Stimmen der Organisator:innen

Hanna Maurer, Referentin für Kommunikation, Deutsches Maritimes Zentrum: „Wir verstehen Nachwuchsgewinnung als gemeinsame Aufgabe der maritimen Branche, die wir mit Formaten wie dem Maritime Talent Day konkret angehen. Die Marke ,Die maritime Branche‘ bildet die gemeinsame Klammer für Akteure aus Schifffahrt, Hafenlogistik, Schiffbau und Offshore-Wirtschaft und macht die vielfältigen beruflichen Wege für junge Menschen sichtbar.“

Julia Wehe, Projektmanagerin, Hamburg Cruise Net e. V.: „Die Kreuzschifffahrt wächst dynamisch – und dadurch auch der Bedarf an motivierten Nachwuchskräften. Gerade durch die Verbindung von Schiffsbetrieb, Hotellerie und Touristik gibt es in der Kreuzfahrtbranche einzigartige Jobprofile und spannende Karrierechancen – an Bord, aber auch an Land. Junge Menschen, die Hafen und Schifffahrt mögen und gleichzeitig Spaß an Tourismus und Marketing haben, sind hier goldrichtig.“

Anna Möller, Abteilung Orientierung und Berufseinstieg Geschäftsbereich Fachkräfte und Lebenslanges Lernen, Handelskammer Hamburg: „Ich wünsche mir, dass Jugendliche ihre eigenen Interessen und Stärken entdecken und erleben können, welche beruflichen Möglichkeiten zu ihnen passen. Der Maritime Talent Day macht genau das möglich: Die Jugendlichen lernen die maritime Wirtschaft nicht nur theoretisch kennen, sondern bekommen vor Ort einen echten Einblick in Berufe und Arbeitswelten und können direkt mit Auszubildenden und Fachkräften ins Gespräch kommen. Gleichzeitig ist das für die Hamburger Wirtschaft eine große Chance, junge Menschen frühzeitig für eine unserer wichtigsten Branchen zu begeistern und so die Fachkräfte von morgen zu gewinnen.“

Michael Appich, Senior-Projektmanager, Logistik Initiative Hamburg: „Die maritime Wirtschaft bietet einen spannenden Berufemix – vom Schiffsmechaniker über Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung bis hin zum Nautischen Offiziersassistent. Beim Maritime Talent Day entdecken junge Menschen diese vielfältigen Möglichkeiten, während Unternehmen direkt mit Talenten von morgen in Kontakt kommen. Und der Spaß kommt dabei auch nicht zu kurz, denn mit der Barkassentour wird der Hafen und seine Arbeitswelt unmittelbar erlebbar.“

Christian Oetjen, Projektmanager, Maritimes Cluster Norddeutschland e. V.: „Die maritime Branche bietet eine Welt voller Möglichkeiten. Sie hält unseren Alltag am Laufen und bietet jungen Menschen spannende Arbeitsplätze. Trotzdem wird sie bei der Berufswahl oft übersehen. Genau deswegen ist der Maritime Talent Day so wichtig: Er gibt der Branche die Sichtbarkeit, die sie braucht.“

Holger Jäde, Referent Ausbildung, Verband Deutscher Reeder: „Wir wollen jungen Menschen nicht nur erzählen, welche Chancen die Schifffahrt und die maritime Wirtschaft bieten – wir wollen sie diese selbst erleben lassen. Der Maritime Talent Day bringt Berufsorientierung dorthin, wo Schifffahrt und maritime Wirtschaft unmittelbar erlebbar werden: direkt in den Hamburger Hafen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maritimes Cluster Norddeutschland e. V.

Frau Sandra Rudel

Wexstraße 7

20355 Hamburg

Deutschland

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email : sandra.rudel@maritimes-cluster.de

Das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) ist das Netzwerk der maritimen Branche in Norddeutschland. Mit über 350 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik fördert das MCN den Austausch, die Zusammenarbeit und Innovation innerhalb der Branche sowie an Schnittstellen zu anderen Industrien. Durch Geschäftsstellen in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist das MCN regional präsent und bietet Akteur:innen vor Ort gezielte Unterstützung – von der Suche nach Innovationspartner:innen über Informationen zu Förderprogrammen bis hin zur Vermittlung wertvoller Kontakte.

Das MCN koordiniert Fachgruppen zu den Themen Maritime Informations- und Kommunikationstechnologien, Maritimes Recht, Maritime Sicherheit, Maritime Wirtschaft Offshore Wind, Personal und Qualifizierung, Schiffseffizienz sowie Unterwasserkommunikation.

Gegründet im Jahr 2011 als länderübergreifendes Cluster der Länder Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, kamen 2014 Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hinzu. Seit 2017 agiert das MCN als eingetragener Verein.

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