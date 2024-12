MARAMORE präsentiert Winterbilder: Ausdrucksstarke Kunstwerke für die kalte Jahreszeit

Kunst bereichert den Alltag. Pünktlich zur Jahreszeit stellt die Manufaktur MARAMORE deshalb eine passende Bildergalerie vor, die Kunstliebhaber und Geschenksuchende gleichermaßen anspricht.

Ein Hauch von Winter in jedem Zuhause

Durch die neue Kollektion winterlicher Kunstwerke mit einer Prise Schneeflockenzauber setzt MARAMORE jetzt farbige Akzente gegen das winterliche Grau. Geschäftsführer Ralph Kähne erklärt: „Inspiriert von der Schönheit des Winters, haben wir atemberaubende Landschaften und einzigartige Naturszenen in hochwertigen Bildern festgehalten.“

Diese außergewöhnliche Produktpalette bietet nicht nur ansprechende Gestaltungsmöglichkeiten für Wohn- und Geschäftsräume, sondern dient auch als Inspiration für stilvolle Weihnachtsgeschenke.

Wie sich unter anderem schon bei den maritimen Bänken und Tischen aus Epoxidharz zeigt, beherrscht MARAMORE auch hier die Kombination von Kunst und Funktion meisterhaft. Die neue Kollektion an Winterbildern ergänzt das Angebot nun und unterstreicht zudem MARAMOREs Engagement, ihren Kunden stets innovative und hochwertige Produktlinien zu bieten.

Vielseitige Druckoptionen für individuelle Bedürfnisse

Neben ihrer bemerkenswerten Ästhetik punkten die Winterbilder von MARAMORE auch mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten. So haben die Kunden die Freiheit, das passende Medium für den Druck der Kunstwerke auszuwählen. Ob Fotopapier, Leinwand, Acryl, Alu oder sogar auf alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Tassen, Postkarten und Kalendern – der Kunde gestaltet sein individuelles Kunstwerk nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen.

Die limitierten Wintermotive werden noch bis Jahresende zu einem Sonderpreis angeboten und können direkt im Online-Shop des Unternehmens erworben werden.

Beeindruckende Wintermotive in zauberhaftem Licht

Wem die vielfältigen Druckoptionen nicht ausreichen oder wer die beeindruckenden Wintermotive besonders in Szene setzen möchte, findet bei MARAMORE ebenfalls eine exklusive Lösung. So bieten die Künstler aus Wandlitz bei Berlin auch die Möglichkeit, die einzigartigen Winterbilder auf Backlightfolie drucken und im eleganten LED-Leuchtrahmen in bestem Licht erstrahlen zu lassen.

Mehr Informationen unter https://maramore.de/winterbilder/.

MARAMORE ist ein stilprägender Vorreiter in der Welt der kreativen Interieur-Designs. Hervorgegangen aus der Leidenschaft für Kunst mit Funktionalität, hat sich das Unternehmen erfolgreich in der Branche etabliert. Die in Brandenburg ansässige Manufaktur fokussiert auf die Herstellung maritimer Bänke und Tische aus Epoxid und stellt Kunstwerke in beeindruckender Qualität her. Inspiriert von der Natur und schönen Landschaften, bietet MARAMORE stets Produkte an, die dem Heim- und Arbeitsumfeld einen Hauch von ästhetischer Schönheit verleihen.

