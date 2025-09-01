Mannheimer Startup Careertune startet Vergleichsplattform für geförderte Weiterbildungen für Arbeitssuchende

Das Startup Careertune hat eine Vergleichsplattform für geförderte Weiterbildungen gestartet. Ziel ist es, Arbeitssuchenden in den passenden Kurs – und so in einen zukunftssicheren Job zu bringen.

Pressemitteilung

Mannheimer Startup Careertune startet Vergleichsplattform für staatlich geförderte Weiterbildungen für Arbeitssuchende

Mannheim, den 01.09.2025

Das Mannheimer Startup Careertune hat eine Vergleichsplattform für staatlich geförderte Weiterbildungen gestartet. Ziel ist es, Arbeitssuchenden den Zugang zu passenden Kursen zu erleichtern – und so den Weg in zukunftssichere Jobs zu ebnen.

Weiterbildung wichtiger denn je – und 3 Millionen Arbeitslose

Erst vor wenigen Tagen ging durch die Medien: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zum ersten Mal seit 2015 wieder auf über 3 Millionen gestiegen. Gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt rasant: Automatisierung und Künstliche Intelligenz lassen traditionelle Tätigkeiten verschwinden, während neue Berufsbilder wie etwa „Prompt Engineer“ entstehen.

Allein 2024 nutzten über 200.000 Menschen einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit, um sich für neue Jobs zu qualifizieren. Doch bisher mussten Arbeitssuchende geeignete Kurse mühsam selbst recherchieren – Erfahrungsberichte sind oft unübersichtlich, Bewertungen fehlen, und die Vielzahl an Bildungsträgern erschwert die Entscheidung.

Careertune: Mit wenigen Klicks zum passenden Kurs

Genau hier setzt Careertune an: Nutzer geben ihre Interessen, Vorerfahrungen, den gewünschten Zeitrahmen und Standort an. Ein Algorithmus schlägt daraufhin passende, geförderte Weiterbildungen vor. Anbieter und Kurse können anschließend transparent nach Inhalten, Dauer, Lernform (Präsenz oder Online) sowie Bewertungen verglichen werden.

Schon zum Start sind über 20 Bildungsträger mit mehr als 500 Kursen auf der Plattform vertreten – von IT-Weiterbildungen über kaufmännische Angebote bis hin zu Pflege- und Handwerksqualifikationen.

„Bislang mussten Arbeitslose stundenlang Kurse recherchieren – wir wollen, dass sie mit wenigen Klicks den passenden Weg in ihre berufliche Zukunft finden“, erklärt Mitgründer Felix Hüsgen (25).

Die Plattform ist für Nutzer kostenlos. Careertune vermittelt lediglich die Kursanfragen an die Bildungsträger.

Gründer wollen mehr Transparenz in der Weiterbildung schaffen

„Wir brennen für das, was wir beruflich machen“, sagt Mitgründer Finn Prietzel (23). „Genau das wünschen wir uns auch für unsere Nutzer: eine Weiterbildung, die wirklich passt – und die Chance auf einen Job, für den sie selbst brennen.“

Neben Arbeitslosen sollen auch Mitarbeiter von Jobcentern und Arbeitsagenturen profitieren: Die Plattform soll sie bei der zeitaufwendigen Beratung entlasten. Langfristig plant Careertune, zusätzlich die Vermittlung in passende Jobs aufzubauen.

Über Careertune

Das Startup Careertune wurde im April 2025 von Felix Hüsgen (25) und Finn Prietzel (23) in Mannheim gegründet. Nach ersten Erfahrungen als Gründer und App-Entwickler entwickelten die beiden Gründer ihre Idee gemeinsam mit Arbeitslosen und Bildungsträgern. Ziel ist es, durch mehr Transparenz in der Weiterbildung Menschen langfristig in sichere Jobs zu vermitteln.

Pressekontakt:

Finn Prietzel

Careertune UG (haftungsbeschränkt)

Seckenheimer Landstraße 7, 68163 Mannheim

Telefon: +4915256196830

Web: www.careertune.de

E-Mail: finn.prietzel@careertune.de

Verwendete und weitere Bilder unter folgendem Link abrufbar:

https://drive.google.com/drive/folders/1pajEx0Kk2VbIvN3Nnmuw5KfCQa14R7_r?usp=sharing

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Careertune UG (haftungsbeschränkt)

Herr Finn Prietzel

Seckenheimer Landstraße 7

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 015256196830

web ..: https://careertune.de

email : finn.prietzel@careertune.de

Über Careertune:

Das Startup Careertune wurde im April 2025 von Felix Hüsgen (25) und Finn Prietzel (23) in Mannheim gegründet. Nach ersten Erfahrungen als Gründer und App-Entwickler entwickelten die beiden Gründer ihre Idee gemeinsam mit Arbeitslosen und Bildungsträgern. Ziel ist es, durch mehr Transparenz in der Weiterbildung Menschen langfristig in sichere Jobs zu vermitteln.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Careertune UG (haftungsbeschränkt)

Herr Finn Prietzel

Seckenheimer Landstraße 7

68163 Mannheim

fon ..: 015256196830

web ..: https://careertune.de

email : finn.prietzel@careertune.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.