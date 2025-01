Manhattan wird in der branchenweit ersten Bewertung von Order Management Systemen als führend eingestuft

ATLANTA / DÜSSELDORF, 30. Januar 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab bekannt, dass das Unternehmen…

..als ein „Leader“ im 2025 Forrester Wave(TM) für Order Management Systeme (OMS) eingestuft wurde. Von den acht bewerteten Lösungen erhielt nur Manhattan Active® Omni die höchstmögliche Punktzahl bei 20 der 27 Kriterien.

Die Lösung von Manhattan ist die einzige mit nativen RFID-Funktionen in der Filiale, einem Fulfillment Insights Dashboard, auf dem Einzelhändler ihre Fulfillment-Leistung mit Hunderten von Mitbewerbern in Echtzeit vergleichen können, und dem neuesten Postgame Spotlight-Angebot, das Entscheidungen zur Bestandszuweisung und -platzierung identifiziert, die die Leistung der Auftragsabwicklung behindern.

Diese Fähigkeiten sind im aktuellen Handelsumfeld besonders wichtig, in dem die Kundenerwartungen steigen und die Auftragsabwicklung im Einzelhandel immer komplexer wird. Daher ist das Order Management entscheidend für die Flexibilität und Ausfallsicherheit der Lieferkette sowie für die Kontrolle, Präzision und Zuverlässigkeit des Einkaufserlebnisses, die für den Erfolg des Einzelhandels unerlässlich sind.

Branchenführende Omnichannel-Einzelhändler wie PacSun, Groupe Dynamite, Brooks Brothers, Skechers, Michaels und At Home nutzen das Order Management von Manhattan, um ihre Filialen als hochentwickelte „Fulfillment-Maschinen“ neu zu konzipieren. Sie steigern ihre Umsätze durch hervorragende Bestandstransparenz und -zuordnung, senken die Lieferkosten durch intelligente Optimierung und bauen durch kundengesteuerte Fulfillment-Erfahrungen erfolgreich loyalere Beziehungen auf.

„Die einzigartige Spitzenposition von Manhattan ist ein Beweis dafür, dass das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren nachhaltig in die Order Management-Technologie investiert, um Einzelhändlern jeder Größe dabei zu helfen, ihre Unified Commerce-Ziele zu erreichen, und wir fühlen uns geehrt, als ein Leader in der Forrester OMS Wave 2025 ausgezeichnet zu werden. Für uns spiegelt diese Auszeichnung das Engagement von Manhattan wider, starke Partnerschaften aufzubauen und Einzelhändlern dabei zu helfen, ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis zu bieten, um den gestiegenen Anforderungen moderner Kunden gerecht zu werden“, sagt Amy Tennent, Senior Director, Product Management, Manhattan Associates. „Wir glauben, dass die Ernennung zu einem der Leader in den Forrester Wave-Reports sowohl für POS als auch für OMS ein weiterer Beweis für unser branchenführendes Angebot ist.“

Erhalten Sie aktuelle Produkt-, Kunden- und Partnernachrichten direkt von Manhattan Associates auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manhattan Associates

Frau Stefanie Haase

Fürstenwall 172

40217 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)1520 1024491

web ..: https://www.manh.com/de-de

email : sthaase@manh.com

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

Pressekontakt:

STROOMER Communications

Herr Torben Sachau

Rellinger Straße 64a

20257 Hamburg

fon ..: +49 40 85 30 33 292

email : torben.sachau@stroomer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.