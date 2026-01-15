Manhattan Associates gibt Ernennung von Katie Foote zum Chief Marketing Officer bekannt

Atlanta / Düsseldorf – 15. Januar 2026 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab die Ernennung von Katie Foote zum Senior Vice President und Chief…

…Marketing Officer bekannt. Als erfahrene Führungskraft bringt sie umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Marketing, Brand Awareness und Wachstumsförderung für Technologieunternehmen mit.

In dieser Funktion wird sie die globale Marketingorganisation von Manhattan leiten und die Bereiche Marke, Produktmarketing, Kommunikation und Markteinführungsstrategie steuern, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.

„Katie Foote ist eine erfahrene Führungskraft, die versteht, wie man Marketing zu einem echten Wachstumsmotor macht“, sagte Eric Clark, CEO von Manhattan Associates. „Ihre Fähigkeit, Marke, Wachstumspipeline und Kundenwirkung zu vereinen und gleichzeitig starke, mitarbeiterorientierte Teams aufzubauen, macht sie zur idealen Führungskraft, um uns dabei zu helfen, unsere Dynamik zu beschleunigen und unsere Marktführerschaft weiter auszubauen.“

Zuletzt war Katie Foote als Chief Marketing Officer bei CaptivateIQ tätig, wo sie eine zentrale Rolle bei der Umgestaltung des Unternehmens und der Erweiterung der Produktpalette spielte. Während ihrer Tätigkeit positionierte sie das Unternehmen neu als Multi-Produkt-Plattform für Sales Performance Management und leitete eine umfassende Markentransformation.

„Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Zeit zu Manhattan zu kommen, um das marktführende Wachstum weiter zu beschleunigen und gemeinsam mit einem unglaublich talentierten Team die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten“, sagte Katie Foote. „Die Möglichkeit, eine widerstandsfähige, moderne Marketing-Einheit strategisch zu leiten und dabei eng mit Kunden und Kultur verbunden zu bleiben, ist sehr motivierend.“

Zuvor war Katie Foote CMO bei Drift, wo sie während einer entscheidenden Transformationsphase das globale Marketing leitete, ein zweistelliges Pipeline-Wachstum erreichte und gleichzeitig die Marketingeffizienz verbesserte. Zu Beginn ihrer Karriere war sie mehr als sieben Jahre bei Salesforce in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Umsatzmarketing, Kundenmarketing und strategische Initiativen tätig.

Katie Foote ist eine gefragte Rednerin und Beraterin in der Branche, deren Schwerpunkte auf KI-gestützten Marketinginnovationen, Markteinführungseffizienz und Führungskräfteentwicklung liegen. Außerdem setzt sie sich leidenschaftlich für Frauen in Führungspositionen und sinnorientierte Arbeit ein.

Manhattan Associates ist ein globaler Technologieführer, der Lieferketten- und Omnichannel-Handels-Lösungen mit beispiellosen KI-Fähigkeiten anbietet. Wir designen, entwickeln und liefern erstklassige, KI-gestützte, cloudbasierte Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Unternehmen steigern. Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply-Chains auf einzigartige Weise zu vereinen.

Unser Engagement für Innovation, unsere Cloud-native Plattform und unsere API-First-Architektur schaffen einfachere Erfahrungen und schnellere Wege zur Wertschöpfung für unsere Kunden. Wir versetzen sie in die Lage, mit technischem Know-how und operativer Sicherheit auf neue Trends und globale Umbrüche zu reagieren und Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.manh.com/de-de.

