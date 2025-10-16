mAInthink GmbH startet Online-Plattform für Strategy-AI-Lösung „StratePlan“ – jetzt kostenlos testen

KI Lösung StratePlan nun online erreichbar und bereit um gestestet zu werden.

Worms am Rhein, 16 Oktober 2025 – Die mAInthink GmbH, ein Ki-Unternehmen aus Worms am Rhein, gibt den offiziellen Start der Online-Version ihrer Algorithmus-basierten Strategie- und Investitionsoptimierungslösung StratePlan bekannt. Ab sofort können interessierte Unternehmen, Führungskräfte und Investoren die Lösung kostenlos unter https://strateplan.mainthink.ai/login testen.

StratePlan wurde entwickelt, um komplexe wirtschaftliche Entscheidungsprozesse durch den Einsatz von Algorithmus-basierter Intelligenz effizienter, transparenter und profitabler zu gestalten. Das System analysiert Investitionsstrategien, Projektportfolios in limitierten Budgetszenarien in Echtzeit und identifiziert dabei unerkanntes Renditepotenzial, ineffiziente Ressourcennutzung und verdeckte Kapitalverluste.

„_Wir möchten, dass jede und jeder die Chance hat, die Leistungsfähigkeit unserer Lösung mit Testdatenselbst zu erleben_“, erklärt Sascha Rissel, Geschäftsführer der mAInthink GmbH. „_StratePlan berechnet binnen Sekunden, was herkömmliche Tools oder menschliche Analysen aufgrund der enormen Kombinationsvielfalt nicht mehr erfassen können. Damit geben wir Entscheidern ein Werkzeug an die Hand, das ihre Strategie validiert, optimiert und nachhaltig profitabler macht._“

Innovation „Made in Worms“

StratePlan wurde vollständig in Worms entwickelt und kombiniert hybride KI-Technologien mit präzisem Multithread-Computing. Durch den Einsatz mathematischer Modelle und neuronaler Netzwerke erkennt das System verborgene Synergieeffekte zwischen Projekten und berechnet die optimale Entscheidungsbasis – sowohl für Expansionsstrategien als auch für Konsolidierungsprozesse.

Dabei analysiert StratePlan je nach Komplexität hunderttausende bis hin zu Milliarden von Projektverknüpfungen, um selbst in hochdynamischen Szenarien die wirtschaftlich effizienteste Lösung zu identifizieren.

Mit StratePlan will die mAInthink GmbH eine neue Ära der strategischen Planung einläuten: weg von statischen Analysen, hin zu permanenter, datengetriebener Strategieoptimierung in Echtzeit.

Kostenloser Zugang

Interessierte können sich ab sofort auf der offiziellen Plattform anmelden und StratePlan kostenlos testen:

https://strateplan.mainthink.ai/login

mAInthink GmbH is a German deep-tech company specializing in AI-supported decision intelligence in business and administration. With our superintelligence StratePlan, we analyze and optimize complex strategy and investment scenarios in real time – for maximum impact and ROI.

This is complemented by DeepAnT Performance, our predictive system for the early detection of anomalies in multivariate time series and dynamic data streams. Whether patient monitoring, production, IT/IT-Security, or infrastructure: Our solutions deliver reliable predictions and lay the foundation for stable, efficient decisions.

