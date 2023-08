Made in Norway: Minuendo bringt wegweisenden Gehörschutz für laute Arbeitsumgebungen in die DACH-Region

Smart Alert, die innovative Gehörschutzlösung von Minuendo, ist jetzt in der DACH-Region verfügbar. Die intelligente PSA schützt Personen in lauten Arbeitsumgebungen. Erhältlich bei ACE Instruments.

Nach ihrem Erfolg auf dem britischen Markt ist die neuartige Gehörschutzlösung Smart Alert des norwegischen Unternehmens Minuendo nun auch in der DACH-Region verfügbar. Erhältlich ist Smart Alert über Minuendos Partner ACE Instruments.

Smart Alert ist eine innovative In-Ear-Gehörschutzlösung und intelligente Persönliche Schutzausrüstung (PSA), zertifiziert nach EN-352-2:2020, die Personen in lauten Arbeitsumgebungen schützt. Mithilfe intelligenter Technologie überwacht das System kontinuierlich den herrschenden Lärmpegel und warnt vor schädlichen Geräuschen. Dank einer patentierten Membrantechnologie können Benutzerinnen und Benutzer Sprache und Geräusche natürlich und ohne Klangverzerrung hören, ohne dabei aber übermäßig abgeschirmt zu sein.

Smart Alert aus Norwegen ist die erste Lösung, die Gehörschutz und Überwachung der Lärmbelastung miteinander kombiniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gehörschutzlösungen geht das Produkt damit über passive Maßnahmen hinaus. Mit der neuen Lärmüberwachungsstechnologie können Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsmanager und HSE-Fachleute leicht diejenigen Personen identifizieren, die übermäßigem Lärm ausgesetzt sind. Durch rechtzeitiges Eingreifen können somit dauerhafte Gehörverletzungen verhindert werden.

Minuendo hat seinen Hauptsitz in Oslo und entwickelt und produziert seine Gehörschutzlösungen in Norwegen. „In Norwegen gelten sehr strenge Standards für Arbeitsschutz und -sicherheit,“ erklärt Stian Aldrin, CEO von Minuendo. „Für uns als norwegisches Unternehmen stehen Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter unserer Kunden daher im Mittelpunkt der Produktentwicklung. Mit Smart Alert bieten wir HSE-Managern ein leistungsstarkes Tool, um die Sicherheit und Gesundheit der Belegschaft proaktiv zu schützen. Smart Alert ermöglicht eine präzise Überwachung des Lärmpegels, Identifizierung von Personen mit übermäßiger Lärmbelastung und dazu handlungsorientierte Anleitungen.“

Seit seiner ersten Einführung in England Anfang 2023 hat Smart Alert bereits über 19.000 Stunden modernste Daten zur Lärmbelastungsüberwachung gesammelt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Smart Alert über ACE Instruments erhältlich.



Über Smart Alert:

– Innovative Gehörschutzlösung für den Arbeitsschutz in lauten Umgebungen

– Fortschrittliche Lärmüberwachung, Echtzeitwarnungen, bequemer Sitz

– Benutzerfreundliche cloudbasierte Plattform für Lärmverfolgung, -managment und -reporting

– Analysen mit handlungsrelevanten Erkenntnissen

– Erleichterte Einhaltung von Vorschriften und einfache interne Berichterstattung

– Made in Norway

– Gewinner Red Dot Design Award 2022

– Minuendos Smart Alert ist erhältlich über ACE Instruments, www.ace-technik.com

