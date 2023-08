Luxus im Heimkino: Kinosofa Ancona mit technischen Highlights

Kinosofa für die eigenen 4 Wände mit zahlreichen Funktionen.

Das Kinosofa Ancona macht keine Kompromisse: Design, Komfort und technische Details vereinen sich hier zu einer Heimkino-Couch, die ihresgleichen sucht. Und das gilt für jede Ausführung – ob 2-Sitzer, 3er Couch oder Wohnlandschaft. Sofanella Kunden können sich auf zahlreiche Stauraummöglichkeiten, Ladestationen und Getränkehalter mit Funktion freuen. Natürlich dürfen auch die per Knopfdruck verstellbaren Relaxsitze nicht fehlen.

Relaxen total: Mit Ancona ganz in fremde Welten eintauchen

Sie suchen ein Hometheater-Sofa, das optisch überzeugt und Ihren Filmabend zum Luxus-Erlebnis macht? Dann werfen Sie einen genauen Blick auf das Sofanella Modell Ancona. Als echte Relax-Couch kommt es mit elektrisch verstellbaren Sitzen: Verändern Sie auf Knopfdruck die Sitztiefe und passen Sie Kopflehne und Fußablage auf Ihre Bedürfnisse an. Bei 2er- und 3er-Sofa lassen sich auf diese Weise beide Sitze unabhängig voneinander verstellen – bei der Wohnlandschaft findet sich die Funktion in den Außensitzen.

Die Couch macht außerdem optisch Eindruck durch ihr breites, kubisches Design und sportliche Nähte auf den Rückenlehnen. Dieses Detail wiederholt sich auf den praktischen Außentaschen, die somit nicht nur einen optischen Akzent darstellen, sondern zugleich als Stauraum dienen – mit extra Getränkehalter.

Technische Extras: Kalt-/Warm-Funktion beim Getränkehalter plus kabellose Ladestation

Möchten Sie Ihr Getränk nicht nur abstellen, sondern warm oder kühl halten lassen, so bietet die Mittelkonsole dafür Gelegenheit. „Platzieren Sie Ihren Kaffee, Tee oder eine kühlende Erfrischung hier und Sie haben über Stunden ein wohltemperiertes Getränk zur Hand – perfekt für den nächsten Serienmarathon“, erklärt Sofanella-Geschäftsführerin Sandra Sollinger. In der Mulde unter der gepolsterten Armlehne findet sich Stauraum für Snacks. Zudem stehen hier USB-Anschlüsse zum Laden von Smartphones, Tablets oder e-Readern bereit, wenn es ein langer Abend auf dem Sofa werden soll.

Laden ist hier aber noch bequemer möglich: Direkt neben dem Getränkehalter findet sich eine kabellose Ladestation. Hier lässt sich das Smartphone einfach ablegen – und wichtige Nachrichten bleiben so auch beim spannenden Filmabend im Blick. Noch mehr Stauraum nötig? Dezent unter der Mittelkonsole versteckt findet sich ein zusätzliches Schubfach. Dieses lässt sich gleichermaßen als Ablage für kleinere Gegenstände, Smartphone, Handarbeiten und Co. nutzen – oder aber als Geheimversteck für Snacks.

Damit nicht genug, ist das Sofa Ancona in allen Varianten mit Stoff- oder Lederbezug verfügbar. Eine großzügige Farbauswahl bietet Sofanella Kunden die Möglichkeit, die Heimkino-Couch auch optisch individuell an die eigene Wohnumgebung anzupassen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.sofanella.de

Sofanella hat eine schöne Auswahl an hochwertigen Polstermöbeln, zum Beispiel Sofas, Funktionssofas, Sessel, 2-Sitzer oder Wohnlandschaften in Leder sowie in Stoff. Die Lieferung innerhalb Deutschlands ist völlig kostenlos und absolut komfortabel, da die Möbelspedition die Polstermöbel direkt ins Wohnzimmer liefert.

