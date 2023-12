Luxfux bietet elektrische Zigarettenstopfmaschinen in einer neuen Generation an

Bewährte Powermatic-Qualität Die Powermatic 4 erbt alle positiven Eigenschaften ihres Vorgängers, der Powermatic 2, und wurde in allen Bereichen weiterentwickelt.

Luxfux, der führende Fachhandel für elektrische Stopfmaschinen, freut sich, sein brandneues Produkt vorzustellen: die Powermatic 4 elektrische Stopfmaschine. Die Powermatic 4 ist die neueste Ergänzung zur Powermatic-Familie und baut auf dem Erfolg der beliebten Powermatic 2 auf. Diese kompakte Zigárettenstopfmaschine ist mit beeindruckenden Merkmalen und einem innovativen Design ausgestattet, um das Zigárettenstopfen so einfach und effizient wie nie zuvor zu gestalten.

Perfektes Stopfergebnis und Benutzerfreundlichkeit Die Powermatic 4 besticht durch ihr perfektes Stopfergebnis. Dank ihres halbautomatischen Betriebs und der einfachen Handhabung können Zigárettenliebhaber nun mühelos erstklassige Zigáretten zu Hause herstellen. Das kompakte Design der Powermatic 4 bietet einen großen abnehmbaren Tabáktrichter, der mehr Tábak aufnehmen kann, und ein Titanmesser für präzises Schneiden. Das patentierte Injektionssystem gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Tábaks, und die Maschine ist kompatibel mit King-Size 84mm und 100mm Hülsen.

Innovatives Trichterdesign für höchste Effizienz Ein herausragendes Merkmal der Powermatic 4 ist ihr neuartiges Trichterdesign, das das zigárettenstopfen erheblich erleichtert. Der großzügig dimensionierte Tabaktrichter ermöglicht es Ihnen, mehr Zigáretten in kürzerer Zeit zu drehen. In Kombination mit einem leistungsstarken Motor und der bewährten Tábakinjektionsmechanik von Powermatic können Sie hochwertige Zigáretten herstellen, die denen von Fabrikzigáretten in nichts nachstehen. Sie haben die Wahl zwischen normalen King-Size- oder XL-Hülsen, um den Geschmack Ihrer Zigáretten anzupassen.

Bewährte Powermatic-Qualität Die Powermatic 4 erbt alle positiven Eigenschaften ihres Vorgängers, der Powermatic 2, und wurde in allen Bereichen weiterentwickelt. Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung und der bewährten Stopfmechanik von Powermatic, was perfekt gedrehte Zigáretten garantiert. Das robuste Gehäuse aus Metall- und Kunststoffteilen sorgt für eine hohe Langlebigkeit, während die optimierte Tabakzufuhr durch den Trichter ermöglicht, mehrere Zigáretten praktisch hintereinander herzustellen.

Technische Details und Lieferumfang Die Powermatic 4 zeichnet sich durch folgende technische Eigenschaften aus: * Breite x Höhe x Tiefe: 16 x 6 (mit Trichter 11) x 12 cm * Gewicht: 1,3 kg * Material: Kunststoff / Metall / Titanmesser * Farbe: Grau / Schwarz

Im Lieferumfang enthalten sind: * Powermatic 4 * Reinigungsset * Steckernetzteil

Die Powermatic 4 elektrische Stopfmaschine ist die ideale Wahl für alle, die perfekte Zigáretten schnell und unkompliziert stopfen möchten. Ab sofort ist dieses beeindruckende Produkt bei Luxfux erhältlich. Erleben Sie die Zukunft des Zigárettenstopfens mit der Powermatic 4!

Für weitere Informationen und Produktanfragen kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website unter shop.luxfux.lu

