Lübecker Unternehmen launcht Campingfreunde

Der erste Community-Versicherer für Camping-Abenteurer in Deutschland

Mit dem Lübecker Unternehmen Campingfreunde geht jetzt deutschlandweit ein neuer Spezialversicherer für Wohnmobile und Campingfahrzeuge an den Start. Der innovative, 2023 gegründete Assekuradeur bietet neuartige Versicherungslösungen an, die direkt von der Camper-Community entwickelt wurden.

So sind bei Campingfreunde neben den Kfz (Wohnmobile, Wohnanhänger) auch die Vorzelte automatisch mitversichert. Ebenfalls einzigartig im Marktumfeld ist der komplette Verzicht auf Schadenfreiheitsklassen. Dabei setzt Campingfreunde Assekuradeur auf eine moderne, digitale Infrastruktur: Neue Versicherungen können unkompliziert und schnell online abgeschlossen werden.

Christian Pursch, Geschäftsführer für die Bereiche Service und Schadenabwicklung bei Campingfreunde: „Da wir selbst begeisterte Camper sind, wissen wir genau, welche Service-Dienstleistungen sich die Community wünscht. So werden wir zum Beispiel als schnellsten Kommunikationsweg zwischen Kunden und uns den WhatsApp-Chat anbieten.“

Aber Campingfreunde möchte mehr sein als nur ein Versicherer: „Unsere Vision ist es, der beliebteste Onlineplatz für Camper zu werden und Schutz mit Gemeinschaft zu verbinden. Wir wollen das Camping-Erlebnis für alle neu gestalten und bereichern“, erklärt Marcel Neumann, Geschäftsführer für den Bereich Produkt, Marketing und Vertrieb bei der Campingfreunde Assekuradeur GmbH.

Im Zentrum stehe die Schaffung einer engagierten Community, in der sich Menschen treffen, unterstützen und gemeinsame Erinnerungen teilen können. „Camping ist mehr als nur ein Outdoor-Abenteuer – es ist eine Reise, die uns als Gemeinschaft zusammenführt“, so Christian Pursch.

Dabei setzt das Unternehmen auf Kooperation und Zusammenarbeit – auch direkt mit der Camping-Community. Insbesondere im Bereich der Selbstausbauer herrscht großer Bedarf an verständlichen und passgenauen Versicherungslösungen, ein Thema, dem sich Campingfreunde derzeit intensiv widmet. Zudem sollen zügig auch zusätzliche Produkte wie eine Reiseschutzversicherung und eine Versicherung, die den Inhalt des Wohnmobils oder Campingwagens schützt, das Portfolio ergänzen. Weitere Produkte sind in der Entwicklung, so die Macher der Campingfreunde.

Marcel Neumann unterstreicht diesen Ansatz: „Mit den Campingfreunden setzen wir als neuer Versicherungsanbieter Maßstäbe im Community Engagement und entwickeln innovative Angebote, die maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe ausgerichtet sind. Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen hierbei Vertrauen, Verlässlichkeit und modernste Prozesse für ein sicheres Campingerlebnis.“

Weitere Informationen unter: https://campingfreunde.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Campingfreunde Assekuradeur GmbH

Frau Maria Bock

Wielandstr. 14c

23558 Lübeck

Deutschland

fon ..: +49 451 120 14 – 0

web ..: https://campingfreunde.de/

email : bock@campingfreunde.de

Über Campingfreunde:

Campingfreunde Assekuradeur GmbH wurde 2023 gegründet und bietet innovative Versicherungslösungen für mobiles Reisen an. Campingfreunde ist eine Tochtergesellschaft der OCC Assekuradeur GmbH, Deutschlands führendem Anbieter im Segment von Spezialversicherungen für klassische Liebhaberfahrzeuge.

