Logistics Reply: KI-Assistent LEApedia gewinnt den Preis „Bestes Produkt LogiMAT 2024“

LEApedia, ein KI-basierter Assistent für Warehouse Management Systeme (WMS), wurde im Rahmen der Eröffnungsfeier der LogiMAT 2024 mit dem begehrten Preis „Bestes Produkt LogiMAT 2024“ in der Kategorie

22.03.2024 – Die Anwendung ist fest in die Cloud-native SaaS-WMS-Lösung LEA Reply(TM) von Logistics Reply integriert, dem Spezialisten für innovative Softwarelösungen für die vernetzte digitale Supply Chain.

Mit dem Award werden auf der internationalen Fachmesse für Intralogistik Spitzenleistungen prämiert, die in der innerbetrieblichen Logistik Prozesse entscheidend optimieren, Kosten senken und die Produktivität steigern. Die als „Bestes Produkt“ ausgezeichnete Anwendung LEApedia hilft, Prozesse im Logistikmanagement zu verbessern.

LEApedia steht an der Spitze der Innovation im Bereich Lagerverwaltungssysteme (LVS), angetrieben von einer fortschrittlichen Multi-Agenten-KI-Engine. Diese ist in der Lage, große Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen, was bisher nicht möglich war. Das von LEApedia verwendete hochmoderne Sprachmodell wurde entwickelt, um Anfragen oder Befehle in natürlicher Sprache zu interpretieren und darauf zu reagieren. Auf diese Weise können Anwender effizient mit dem nutzerzentrierten System interagieren.

Darüber hinaus bietet die intelligente Suchfunktion von LEApedia einen schnellen und intuitiven Zugriff auf Informationen, die von spezifischen Begriffen bis hin zu komplexen Prozessbeschreibungen reichen. Diese Funktion dient als Navigationshilfe im System und stellt sicher, dass die Benutzer die benötigten Informationen einfach und schnell finden. LEApedia steigert die Leistungsfähigkeit, das Nutzererlebnis und setzt damit einen neuen Standard für WMS-Lösungen.

LEApedia ist spezifisch auf die jeweiligen Kundenanforderungen und Softwareumgebungen zugeschnitten. Dadurch eignet sich die Anwendung sowohl für kleine Unternehmen als auch für mittelgroße Umschlagzentren bis hin zu Großhändlern. Das Modul lässt sich innerhalb kürzester Zeit in das System integrieren – ohne die Produktion zu verlangsamen oder zu unterbrechen. Auch die Aktualisierung erfolgt im laufenden Betrieb.

Im Vorfeld der LogiMAT wählte eine unabhängige Jury aus Wissenschaftlern und Journalisten aus allen Bewerbungen LEApedia als „Bestes Produkt“ aus. Bereits zum 21. Mal werden Aussteller für ihre innovativen Produkte ausgezeichnet, der Preis gilt als einer der begehrtesten Auszeichnungen in der Intralogistik-Branche.

„Die Auszeichnung der LogiMAT 2024 ist ein weiterer Beweis für die enorme Leistungsfähigkeit unserer WMS-Lösung, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, um Time-to-Value und Qualität auf ein neues Niveau zu heben und unsere Kunden bei jedem Schritt ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Technologien wie generative KI und Machine Learning tragen dazu bei, die Transparenz der Lieferkette zu verbessern und eine proaktive Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der KI-Assistent LEApedia bietet Anwendern neue Optionen, ihr WMS im laufenden Lagerbetrieb effizient zu skalieren und sich als Unternehmen in der dynamischen Logistikbranche zu behaupten“, fasst Enrico Nebuloni, Executive Partner von Reply, zusammen.

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. Logistics Reply ist Teil der Reply Gruppe. www.reply.com/lea-reply/de/about-us

