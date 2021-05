Die Löschwasserversorgung in Deutschlands Gemeinden ist klar geregelt: Löschwasser für die Feuerwehren steht allzeit bereit. Wie das funktioniert, berichtet der Experte.

In Deutschland ist die Löschwasserversorgung auf Bundesländerebene geregelt, die Ausführung ist jedoch Gemeindesache. Hier wird entschieden, wie man den örtlichen Feuerwehren das Löschwasser zur Verfügung stellen kann, denn klar ist, dass die Gemeinden ausreichend Löschwasser für den örtlichen Brandschutz zur Verfügung stellen müssen. Je nach Gemeinde entnehmen die Feuerwehren im Brandfall ihr Löschwasser also öffentlichen Gewässern, speziellen Löschteichen oder Löschwassertanks. Diese Versorgungsstationen für die Feuerwehren sind entsprechend gekennzeichnet.

Die Bereitstellung von Löschwasser ist übrigens nicht nur für Gemeinden Pflicht! Auch in bestimmten Betrieben muss ausreichend Löschwasser für „den Fall der Fälle“ bereitgestellt werden. Welche das sind, darüber informiert der Experte. „Wir sind spezialisiert auf Wassertanks für jeden Einsatzbereich“, berichtet Nico Zieglmeier von wassertanks.pro, „und können unsere Kunden und Kundinnen optimal beraten – zum einen zu den Vorschriften und zum anderen zu den passenden Wassertanks. Vor allem im Löschwasserbereich ist es wichtig, dass man die richtige Wahl trifft und hier ideal gerüstet ist.“

Bei wassertanks.pro gibt es Löschwassertanks zur unterirdischen Verbauung in verschiedensten Größen: Von 20.000 Litern Fassungsvermögen bis zu 100.000 Litern Fassungsvermögen – genau das Richtige für jedes Einsatzgebiet. Die Experten im Unternehmen kümmern sich übrigens auch um die Anlieferung des gewählten Wassertanks sowie um die passenden Leitungen und Anschlüsse.

Sorgenfrei mit wassertanks.pro!

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

