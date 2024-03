Lockout-Tagout Lösungen für maximale Arbeitssicherheit

Lockout-Tagout (LOTO) ist unerlässlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Insbesondere in Industrie- und Fertigungsumgebungen hat Sicherheit oberste Priorität, damit Unfälle vermieden werden.

Lockout-Tagout (LOTO oder auch Lock out Tag out) ist ein bewährtes Verfahren, das darauf abzielt, Maschinen und Anlagen während einer Wartung oder Reparatur vollständig stillzulegen. Es ist außerdem sicherzustellen, dass stillgelegte Energiequellen nicht versehentlich wieder in Betrieb genommen werden können. Die LOTO-Lösungen vom zertifizierten Brady-Distributor MAKRO IDENT umfassen das gesamte benötigte Equipment an Hard- und Software, einschließlich hochwertiger Sicherheitskennzeichnungen wie Warnanhänger, Sicherheitsanhänger, Warnaufsteller, Sperrpfosten, Bodenmarkierungen und vieles mehr.

Die Verwendung von LOTO-Verfahren (Sperrverfahren) ist unerlässlich, um potenziell gefährliche Energiequellen zu kontrollieren und zu deaktivieren. Dies ist besonders wichtig, um Mitarbeiter vor elektrischen, mechanischen oder anderen Gefahren zu schützen, die während der Instandhaltung oder Reparatur auftreten können. Indem MAKRO IDENT sicherstellt, dass Maschinen und Anlagen ordnungsgemäß gesperrt und gekennzeichnet werden können, wird das Risiko von Unfällen minimiert und die Sicherheit am Arbeitsplatz erheblich erhöht.

Die Lockout-Tagout Lösungen von MAKRO IDENT bieten eine Vielzahl von Produkten, die speziell entwickelt wurden, um den Anforderungen verschiedener Branchen und Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Dazu gehören robuste Sicherheitsschösser, Lockout-Verriegelungen wie z.B. Ventilverschlussvorrichtungen, Sperrkappen für Leitungsschutzschalter, Schließ- und Blockierbügel und vieles mehr. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, zuverlässig zu funktionieren und eine effektive Isolation von Energiequellen zu gewährleisten, um Mitarbeiter vor Verletzungen zu schützen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Sicherheitslösungen von MAKRO IDENT ist die Verwendung von Safety-Druckern. Diese ermöglichen es Unternehmen, auch ihre eigenen individuellen Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen zu erstellen, die den spezifischen Anforderungen ihres Betriebs entsprechen. Durch die Anpassung von Sicherheitskennzeichnungen können Unternehmen die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien verbessern und die Effektivität ihrer Sicherheitsmaßnahmen erhöhen.

Darüber hinaus bietet der bekannte Brady-Distributor auch Schulungen und Beratungsdienste an, um Unternehmen bei der Implementierung von LOTO-Verfahren (Sperrverfahren) zu unterstützen. So wird sichergestellt, dass Mitarbeiter über das nötige Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um erstellte Lockout-Tagout Sperrverfahren auch ordnungsgemäß durchzuführen.

Die Lockout-Tagout-Lösungen bieten nicht nur eine effektive Möglichkeit, Unfälle zu vermeiden und Mitarbeiter zu schützen, sondern tragen auch dazu bei, die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu verbessern und die Produktivität zu steigern. MAKRO IDENT ist stolz darauf, dazu beizutragen, Arbeitsplätze sicherer und produktiver zu machen.

Weitere Informationen über die Lockout-Tagout-Lösungen, Safety-Drucker usw. finden Sie unter folgendem Link: lockout-tagout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

