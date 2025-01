Living Progress: Durchdachte Lösungen für effizienten Materialfluss

Ferag AG präsentiert auf der LogiMAT 2025 (11. bis 13. März, Messe Stuttgart) modernste Technologien für hängende Förder- und Sortiersysteme sowie massgeschneiderte Serviceangebote.

(Hinwil/Zürich, Januar 2025) Unter dem Motto „Living Progress – Transforming Intralogistics with Passion and Innovation“ präsentiert die Ferag AG auf der LogiMAT 2025 (11. bis 13. März, Messe Stuttgart) modernste Technologien für hängende Förder- und Sortiersysteme sowie massgeschneiderte Serviceangebote. Ferag steht seit mittlerweile mehr als 60 Jahren für Ingenieurskunst auf höchstem Niveau und verbindet Tradition mit zukunftsweisenden Lösungen in hoher Qualität.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts (Stand 3C03) stehen Produkte und Services, die die Bandbreite der Leistungsfähigkeit von Ferag umfassend widerspiegeln. Dazu zählen:

– ferag.skyfall als intelligente Lösung für effiziente und präzise Sortierung. Dank innovativer Technik und modularer Bauweise kann das System flexibel an neue Anforderungen oder veränderte Prozesse der Intralogistik angepasst werden.

– ferag.spiral als platzsparende, standardisierte Fördertechniklösung zur Überwindung von Höhenunterschieden in bestehenden Betriebsumgebung. Der Spiralförderer kann auf bis zu 12 Wendeln erweitert werden und damit Höhen von mehr als 12 Metern überwinden. ferag.spiral eignet sich vor allem für den Einsatz in mehrstöckigen Anlagen und komplexen Logistiksystemen und ist das erste Produkt im neuen Portfolio „ferag.modules“, das schnell verfügbare Standard-Komponenten für den innerbetrieblichen Materialfluss bietet.

– Customer Service & Support: Zuverlässige und massgeschneiderte Servicekonzepte zur Sicherung der Langlebigkeit von intralogistischen Systemen unterschiedlichster Art und Größe.

Massgeschneiderte Lösungen mit Tradition und Zukunft

Ferag entwickelt seit mehr als sechs Jahrzehnten innovative Lösungen, die sich durch höchste Qualität, Flexibilität und nahtlose Integration auszeichnen. Auf der LogiMAT 2025 (Halle 3, Stand 3C03) informiert das Ferag-Team umfassend über Möglichkeiten, wie Prozesse der Intralogistik mit Lösungen von Ferag optimiert oder bis hin zur umfassenden Automatisierung neu aufgestellt werden können.

