Livestreaming ohne Follower-Hürde: Deutsche App elPortalO lässt Creator ab dem ersten Stream verdienen

Neue Livestreaming und Social Media App aus Bayern/ Deutschland

Ergolding, 7. September 2026 – Wer auf den großen Livestreaming-Plattformen Geld verdienen will, muss zuerst eine Reichweitenhürde nehmen. Bei TikTok LIVE sind nach Angaben der Plattform 1.000 Follower Voraussetzung, um die Livestream-Funktion überhaupt freizuschalten. Die in Deutschland entwickelte App elPortalO geht einen anderen Weg: Dort können verifizierte Nutzerinnen und Nutzer ohne Follower-Schwelle live gehen und bereits im ersten Stream Geschenke empfangen.

Nicht die Technik ist der Engpass, sondern der Einstieg

Livestreaming ist längst kein Nischenformat mehr. Für Creator, die neu anfangen, bleibt der Einstieg trotzdem zäh: Reichweitenschwellen vor der Monetarisierung, Wartezeiten und Support, der nicht in der eigenen Sprache antwortet. Internationale Anbieter wie Bigo Live, Tango oder Sugo bedienen einen weltweiten Markt, in dem der deutschsprachige Raum einer von vielen ist.

Genau dort setzt elPortalO an. Die App ist auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet und in 20 Sprachen nutzbar. Betrieben wird sie von der Soyer GbR aus Bayern – mit deutschem Impressum, deutschsprachigem Support, einer Verifizierung als echte Person und veröffentlichten Community-Richtlinien.

Video, Audio, Multi-Guest und Live-Battles

Neben klassischen Video-Streams unterstützt elPortalO reine Audio-Räume, Multi-Guest-Talks mit mehreren Teilnehmenden gleichzeitig und Live-Battles zwischen Creatorn. Zuschauerinnen und Zuschauer reagieren in Echtzeit und unterstützen ihre Lieblings-Creator mit Coins aus dem offiziellen Shop. Die Konditionen des Coin-Systems sind auf der Website öffentlich dokumentiert, ebenso die Widerrufsbelehrung.

Was Creator konkret erwartet

Live gehen funktioniert mit wenigen Schritten direkt vom Smartphone, ohne Streaming-Software und ohne Desktop-Setup. Es gibt keine Follower-Schwelle und keine Wartezeit bis zur ersten Einnahme. Die Informationen für Streamer sind unter https://www.elportalo.com/streamer/ zusammengefasst.

Auch für Agenturen und Talent-Manager offen

Ungewöhnlich für die Branche: Wer ein eigenes Host-Team aufbauen und betreuen möchte, muss dafür keinen Firmennachweis erbringen. Agenturen und Talent-Manager können sich direkt registrieren und ihre Creator eigenständig betreuen. Details dazu unter https://www.elportalo.com/agentur/

Verfügbarkeit

elPortalO ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Beide Versionen sind über die Download-Seite erreichbar: https://www.elportalo.com/download/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Soyer GbR

Herr Patrick Soyer

Ahornstrasse 110

84030 Ergolding

Deutschland

fon ..: 01636326486

web ..: https://www.elportalo.com/

email : info@elportalo.com

elPortalO ist eine Livestreaming-App für Video- und Audio-Streams, entwickelt und betrieben in Deutschland. Zuschauerinnen und Zuschauer entdecken laufende Streams, reagieren in Echtzeit und unterstützen Creator mit Coins. Creator gehen ohne Follower-Schwelle direkt vom Smartphone live, bauen ihre Community auf und monetarisieren ihre Reichweite über virtuelle Geschenke. Die App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar, in 20 Sprachen nutzbar und auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Betreiberin ist die Soyer GbR mit Sitz in Ergolding, Bayern.

Website: https://www.elportalo.com/

Pressekontakt:

elPortalO / Soyer GbR

Herr Patrick Soyer

Ahornstrasse 110

Ergolding 84030

fon ..: 01636326486

email : info@elportalo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.