Leuchtmittel-Kauf: Baumärkte sind beliebtester Einkaufsort

Der Baumarkt behauptet seine Position als beliebtester Einkaufsort für Leuchtmittel wie LED-Lampen.

Eine repräsentative Umfrage von Verian im Auftrag von Lightcycle, Deutschlands führendem Rücknahmesystem für Beleuchtung, zeigt, dass 44 Prozent der Befragten dort ihre Lampen kaufen. Besonders beliebt ist der Baumarkt bei der jungen Generation: In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen liegt der Anteil sogar bei 53 Prozent.

Entgegen der Annahme, die junge digital-affine Generation würde alles online bestellen, kaufen junge Menschen Leuchtmittel wie LED-Lampen lieber im Baumarkt. Mit 22 Prozent liegt der Online-Handel bei den unter 30-jährigen auf Platz zwei. Betrachtet man alle Altersgruppen liegt der Online-Handel bei 17 Prozent. Elektrofachmärkte und Supermärkte teilen sich mit jeweils 15 Prozent den dritten Platz. Drogeriemärkte spielen mit einem Anteil von 3 Prozent eine untergeordnete Rolle.

Neukauf und Altlampen-Rücknahme im Geschäft kombinieren

Ausgediente LED- und Energiesparlampen gehören aufgrund ihrer elektronischen Bauteile nicht in den Hausmüll, sondern unterliegen dem ElektroG (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten). Defekte oder nicht mehr reparierbare Lampen sollten Verbraucher*innen an einer Sammelstelle fachgerecht entsorgen, beispielsweise auf dem Wertstoffhof oder im Handel. Baumärkte, größere Elektrofachmärkte und Supermärkte, die Leuchtmittel verkaufen, sind zur Rücknahme verpflichtet und bieten entsprechende Rückgabestellen an. Bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile lassen sich recyceln und tragen so zum Ressourcenschutz bei. Lightcycle bietet ein bundesweit flächendeckendes Sammelstellennetzwerk. Unter www.sammelstellsuche.de finden Verbraucher*innen die nächstgelegene Sammelstelle.

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



