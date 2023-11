Leuchtmittel in ideenreichen Facetten: Lampenwelt.de präsentiert Lampen von smart bis dekorativ

Lampenwelt.de stellt beliebte Leuchtmitteltrends vor.

Schlitz, 16. November 2023 – In der Welt der Beleuchtung macht die Kreativität vor dem Leuchtmittel nicht halt. Die neusten Leuchtmitteltrends, bei denen ein Lampenschirm überflüssig wird, präsentiert Lampenwelt.de: von nostalgischen Filamentlampen über rauchgraue Kolben bis zu Leuchtmitteln in ausgefallensten Formen ist alles dabei. Auch Freunde weihnachtlicher Lichtdeko werden fündig. Ebenfalls ein Fokus in Sachen Leuchtmitteltrends: die moderne LED-Technik, die smart steuerbare Lichtideen und extrem energieeffiziente Lampen der neuen Energieeffizienzklasse A erst möglich macht.

Lampen in besonderen Formen

Wer ein besonders geformtes Leuchtmittel in die Fassung einschraubt, braucht keinen Schirm mehr, um die Blicke darauf zu ziehen. Ob filigran gedreht, bauchig, extrem länglich oder breit – der Fantasie und dem Einsatz innerhalb verschiedenster Trendstilrichtungen sind keine Grenzen gesetzt. So unterstreicht ein goldfarben getöntes Leuchtmittel zum Beispiel einen eleganten Wohnstil, gerne auch in Richtung Art Déco, während die Rauchglaslampe Retrofeeling pur transportiert.

Leuchtmittel im Retro-Flair

Ganz gleich, ob in Form einer Filamentlampe – als Hommage an den Glühfaden der alten Glühbirne -, als Rauchglaskolben oder in bauchiger Globeform: Diese Leuchtmittel kommen im Retro-Flair daher und bringen eine ordentliche Portion Nostalgie mit ins Interieur. In warmweißer Lichtfarbe sorgen sie für Wohnfühlflair in unseren Wohnbereichen. Mehr als eine Fassung oder einen transparenten Schirm brauchen sie nicht, um den Raum wohlig zu beleuchten.

Diese Leuchtmittel schmücken das Weihnachtsfest

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Gemütlichkeit und der Freude. Für das passende Ambiente sorgen wir am besten mit Licht in all seinen Facetten. Wer im Winter für seine Wohnräume nicht auf Sterne und leuchtende Figuren setzen mag, kann der festlichen Zeit auch mit Leuchtmitteln in Goldtönen, mit schönen Prägungen und Musterungen Ausdruck verleihen. Für gemütliche Wohlfühlstunden im heimeligen Advent.

Leuchtmittel der neuen Energieeffizienzklasse A

Leuchtmittel der neuen Energieeffizienzklasse A bieten viele Vorteile für Verbraucher und Umwelt. Schon normale LEDs verbrauchen im Vergleich zur alten Glühlampe bis zu 90% weniger Strom. Doch die neue Generation von LED-Lampen mit der Energieeffizienzklasse A ist sogar doppelt so effektiv wie eine herkömmliche LED-Lampe.

Flexibilität und Wohlfühlflair mit smarten Lampen

Sie machen unsere Lieblingsleuchten noch moderner: Smarte Leuchtmittel lassen sich in jede handelsübliche Fassung einschrauben und erlauben die Integration ins Smart-Home-Netzwerk. Angesteuert über Smartphone-App oder auch per Sprachbefehl können Lichtroutinen und Zeitpläne bestimmt, Lichtfarben und bunt leuchtende Farben gewählt und je nach Stimmung genutzt werden. Mit smarten Leuchtmitteln kehrt Flexibilität, Komfort und Wohlfühlstimmung in die vier Wände ein.

