Leuchten in Trendfarben: Lampenwelt.de stellt bunte Lichtideen für Sommervibes vor

Diese bunten Leuchten bringen fröhlich-sommerliche Vibes in die vier Wände!

Schlitz, 17. Juli 2024 – Den Sommer umarmen wir, indem wir die Fülle seiner Farben in unser Interieur einladen: das Blau des Himmels, das Grün des Waldes, das Gelb der Sonne und alle bunten Nuancen von Pink bis Orange von den schönsten Blumenwiesen. In Sachen Material sind bunte Leuchten alles andere als festgelegt: Die Designer lieben das farbenfrohe Spiel mit Metall, Keramik, Glas und Textil gleichermaßen und bereichern unsere Wohnräume so mit positiven Vibes und warmem Licht. Lampenwelt.de stellt die bunten Leuchten-Highlights der Saison vor:

Pendelleuchten in fröhlichen Nuancen

Je nach Style entfalten bunte Pendelleuchten eine ganz unterschiedliche Wirkung in unseren vier Wänden. Im hellen Offwhite-Umfeld können bunte Metall-Pendelleuchten in minimalistischer Linienführung für die nötige Leichtigkeit sorgen, während mit Glaspendelleuchten von Blau bis Orange im Boho-Ambiente individuelle Akzente gesetzt werden können. Eine bunte Keramik-Leuchte schmeichelt dem Skandi- und Landhaus-Ambiente, während geprägtes Buntglas ein Must-have für Retro-Fans ist.

Bunte Tischlampen bringen Freude pur

Einfacher als mit einer Tischleuchte in strahlend bunten Farben von Gelb bis Rosa lassen sich kaum Akzente setzen. Je nach Modell kommen die farbenfrohen Leuchten-Highlights mit Kabel oder auch Akku zum Aufladen daher. Umplatziert sind sie in beiden Fällen ohne Aufwand – bei schönster Lichtwirkung. Tipp: Bei Serien mit bunten Farbvarianten lohnt sich auch die Kombi mehrerer Tischleuchten für noch mehr Happy-Vibes.

Deckenleuchten im Farbfieber

Auch die funktionalste unter den Leuchtenkategorien kann mit Farbvarianten aufwarten, die fröhliche Stimmung mit sich bringen: Deckenleuchten in bunt oder einfarbig Rot, Gelb, Blau und Pink zeigen auf, dass die Allgemeinbeleuchtung sehr wohl für Flair und individuelle Akzente sorgen kann. Von der Glasleuchte über die Textillampe bis zum Modell aus Keramik ist alles zu haben – ganz nach persönlichem Einrichtungsstil.

Wandleuchten, die für Farbklekse sorgen

Passend zur hellen Jahreszeit genießen wir bunte Wandleuchten in unserem Interieur, die uns die gute Laune geradezu leuchtend vorleben. Vom wohligen Indirektlicht bis zum gelenkten Direktlicht per Strahler und Spots ist die Auswahl groß. Bei transparenten und transluzenten Modellen lohnt sich der Griff zum Filamentleuchtmittel für noch mehr Flair.

Stehleuchten als bunte Statements

Die gemütliche Leseecke lässt sich mit einer Stehleuchte, die sich aus den Farben des Regenbogens bedient, schnell zum liebsten Wohlfühlort im ganzen Haus machen. Dabei ist die Range an Designs bunter Stehleuchten riesig: Von der extravaganten Stehleuchte mit bunten Straußenfedern bis zur minimalistischen Kugelstehleuchte aus grünem Buntglas ist alles zu haben. Für Boho-Fans sind Modelle mit buntem Textil und Rattan ein Must-have, während die knallrote Büro-Stehleuchte den Arbeitsalltag versüßt.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

