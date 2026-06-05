Leser wählen flexiblen Solarträger von ERLUS auf Platz 2

Der flexible Solarträger von ERLUS zählt zu den Produkten des Jahres 2026. Die Leser der Fachzeitschrift mikado wählten die Montagelösung auf Platz 2 in der Kategorie „Solarthermie & Photovoltaik“.

Ausschlaggebend dürften vor allem die Vorteile bei der Dachsanierung gewesen sein: Der Solarträger kann sparrenunabhängig montiert werden und gleicht Unebenheiten auf dem Dach aus.

„Besonders wertvoll ist diese Auszeichnung für uns, weil sie direkt von den Verarbeitern kommt. Die Bewertung zeigt, dass sich praxisgerechte Lösungen auf der Baustelle durchsetzen“, sagt Andreas Wilhelm, Vertriebsvorstand der ERLUS AG. Die Auszeichnung „Produkt des Jahres“ wird jährlich von den Fachmedien mikado, dachbaumagazin und buildingnet in München vergeben.

Leser sahen Mehrwert

Bei Dachsanierungen treffen Verarbeiter häufig auf Dachflächen mit Unebenheiten. Der flexible Solarträger von ERLUS wird sparrenunabhängig montiert und gleicht Höhenunterschiede von bis zu zwei Zentimetern aus. Aufwendige Anpassungsarbeiten können dadurch reduziert werden. Das erleichtert die Montage von PV- und Solarthermieanlagen insbesondere im Bestand und sorgt gleichzeitig für eine sichere Lastabtragung.

Passgenau für unter PV

Zusätzlich bietet ERLUS den neuenSanitär PV Flachlüfter an. Er kann einfach und sauber unter Photovoltaik Schienen montiert werden. Die Aufbauhöhe mit nur 7,5 Zentimeter* über dem Wasserlauf sieht allerdings vor, dass Verarbeiter sich mit dem Endverbraucher einzelvertraglich absichern, da sie außerhalb der Norm bleiben.

Normale Sanitärentlüfter sind zu hoch, um sicher und sauber unter den PV-Schienen verbaut zu werden. Wild zurechtgeschnitten oder ohne Deckel montiert, das ist allerdings weder normgerecht noch praktisch, geschweige denn dauerhaft haltbar. Deshalb gibt es jetzt von ERLUS den flachen ALU System Sanitär PV Flachlüfter DN 125 mit Deckel. Der kann passgenau unter den PV Schienen verbaut werden.

Systemzubehör praktisch und schnell montiert

Der Flachlüfter kommt im Komplettpaket mit Flex-Schlauch, Unterdachmanschette und schwarzem Deckel. Mit wenigen Arbeitsschritten ist das Systemzubehör montiert. Zuerst den abdichtenden Rollgummi aufdrücken, dann das Ober- und Unterteil verschrauben und mit dem Rollgummi zusammen flanschen. Anschließend mit dem Durchgangsziegel gemeinsam im Dach verlegen. PV Schiene darüberfahren und Module montieren, fertig! Vorhandene ältere Sanitärlüfter können einfach durch den neuen Flachlüfter an derselben Stelle im Dach ersetzt werden.

Ausnahme zur Norm vertraglich festhalten

Wichtig: Der Kunde sollte rechtlich darüber aufgeklärt werden, dass der Flachlüfter nicht der DIN 1986-100 entspricht, da er nicht die in der Norm geforderten 15 Zentimeter Abstand von der Oberkante der Mündung von Lüftungsleitungen zum Wasserlauf der Dachdeckung einhält und einen nicht zu öffnenden Deckel aufweist.

Der Flachlüfter erreicht nur einen Abstand von 7,5 Zentimeter, was aber weder für Wasserablauf noch für die Entlüftung in der Praxis ein Problem darstellt. Denn unter den Modulen können keine Schneehöhen auftreten, die die Funktion einer Sanitärbelüftung einschränken.

Obwohl Sanitärbelüftungen üblicherweise nach oben geöffnet sein sollen, hat der ALU Sanitär PV Flachlüfter einen Deckel, um aus dem Fallrohr entweichende Klärgase nicht direkt auf die Rückseite des PV Moduls zu leiten. Dennoch ist in diesem Fall die Verwendung von Glas-Glas-Modulen den Glas-Folien-Modulen vorzuziehen.

Sollte der Endverbraucher seine Sanitärbelüftung wirklich nicht – auf eine nicht von PV überdeckte Dachfläche – verziehen können oder verziehen wollen, wird dem Verarbeiter auf jeden Fall geraten, diese Sonderkonstruktion außerhalb der allgemein anerkannten Regeln der Technik immer einzelvertraglich mit dem Kunden zu vereinbaren, um sich rechtlich abzusichern.

_*modellabhängig geringfügig unterschiedliche Höhe_

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Die ERLUS AG gehört zu den führenden Herstellern von Dachkeramik und Schornsteinsystemen in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen produziert an den Standorten Neufahrn und Ergoldsbach (Niederbayern) sowie in Teistungen (Thüringen). Die Tondachziegel von ERLUS zeichnen sich vor allem durch Premiumqualität und hochwertiges Design aus. Schon oft wurde ein ERLUS Produkt prämiert. Zuletzt Erlutherm, der Speicherofen im Schornstein, mit dem iF DESIGN AWARD 2026 und dem German Design Award 2026. Ebenfalls zweifach prämiert wurde der Karat RS mit dem begehrten iF Design Award und dem Red Dot: Best of the Best. Die vom Institut Bauen und Umwelt e. V. verliehene Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für die Dachziegelherstellung bestätigt die bereits seit Jahren gelebte Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens in Entwicklung und Produktion. Neben hochwertiger Dachkeramik und zukunftsorientierten Schornsteinsystemen bietet ERLUS mit Via Vento S zudem ein universelles Lüftungsnetzwerk für Einfamilienhäuser an, das auch für Passivhäuser bestens geeignet ist.



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