In vielen Branchen gibt es zurzeit Lieferschwierigkeiten. Offroadfans können aber aufatmen: Die

beliebten Dachzelte von Offroadmanni können jetzt gleich geordert werden.

Wenn Offroad Manni Manfred Gfrerer etwas mit „persönlich offroadtauglich getestet“ bezeichnet, dann kann man sich beim nächsten Offroadabenteuer auf diese Produkte zu 100 Prozent verlassen. So zum Beispiel auf die Dachzelte von Offroad Manni, die nun nach einer kurzen Lieferpause wieder erhältlich sind und Offroadabenteuer vom Feinsten versprechen.

Mit einem Dachzelt sind die Platzsorgen im Auto Schnee von gestern und unbequemes Schlafen im Auto oder im Zelt vor dem Auto gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Ein Dachzelt bietet bequemes und sicheres Schlafen mit dem idealen Ausblick in den Sternenhimmel. Wer nun glaubt, die Montage eines Dachzeltes sei kompliziert, der sei getröstet: Einfacher geht es kaum, wie unser Video unten zeigt. Ein Dachzelt ist in wenigen Minuten aus der witterungsschützenden Hülle befreit und mit wenigen Handgriffen aufgestellt. Genauso einfach lässt es sich auch wieder verpacken.

Die nächste gute Nachricht: Im Moment sind ALLE Modelle im Offroad Shop von Manfred Gfrerer erhältlich, und zwar nicht nur die Dachzelte, sondern auch die dazu passenden Vorzelte, die zu den absoluten Bestsellern zählen. Neben den Dachzelten und Vorzelten gibt es auch Vorzeltverlängerungen und Automarkisen für den besten Sonnenschutz. Einfach mal im Offroadshop vorbei schauen und gustieren – hier ist für jeden Offroader das passende Gadget zu finden: www.offroadmanni.eu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Offroad Manni e.K.

Herr Manfred Gfrerer

Wasserburger Str. 50a

83395 Freilassing

Deutschland

fon ..: +49 8654 45799 210

fax ..: +49 8654 45799 219

web ..: http://www.offroadmanni.eu/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie brauchen keine Straßen – wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne – diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium.

Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.

