Laufendes 2024 Zhangjiajie Laternenfest zum Jahr des Drachen feiert im Februar

Vom 3. Bis 24. Februar wird das von der Stadtverwaltung von Zhangjiajie und anderen Institutionen organisierte Laternenfest unter dem Motto „Laternenfest und nationaler Gezeitenkarneval“ abgehalten.

Das Laternenfest war schon immer ein unverzichtbares Ereignis für Zhangjiajie, um das neue Jahr zu feiern. Aktuell ist diese Veranstaltung zur Feier des traditionellen Laternenfestes in China in vollem Gange und lockt mehr als 300.000 internationale und inländische Touristen nach Zhangjiajie, um die Atmosphäre des chinesischen Neujahrs zu erleben.

Während dieser Veranstaltung wird zudem der erste Zhangjiajie Cup 2024 „Nord-Süd-Drachen“ und der „Löwentanzwettbewerb“ abgehalten, an dem 10 Drachen- und Löwenteams aus allen Provinzen und Städten Chinas und 5 lokale Drachentanzteams teilnehmen. Die Besucher vor Ort können damit nicht nur den Markt besuchen, das Laternenfest beobachten und köstliche Speisen probieren, sondern auch traditionelle Bräuche wie den Drachen- und Löwentanz, das Yongding Laternenfest und die Zhangjiajie Yangxi-Oper erleben.

Das Laternenfest hat die antike Stadt Dayong als Zentrum, die mit einer wunderschönen Laternenshow die Atmosphäre erhellt. Die Laternenshow, die Elemente wie nationale Gezeiten, immaterielles Kulturerbe und nationalen Charme in sich vereint, zeichnet sich durch Eindringlichkeit, Szene, Geschichte und Unterhaltung aus. Sie führt Besucher und Touristen durch eine Reise durch Zeit und Raum voller orientalischer Farben und chinesischer Romantik und demonstriert rundum Zhangjiajies Image des „Internationalen Zhang“, voller „innovativer Entwicklung, Offenheit und Toleranz, ökologischer Lebensfähigkeit, zivilisierter Harmonie und Vitalität“.

Zhangjiajie, in der Antike unter dem Namen Dayong bekannt, trägt den Titel des ersten Weltnaturerbes Chinas, des ersten Geoparks der Welt und eines internationalen Reiseziels. Zhangjiajie ist geprägt von bizarren Gipfeln und Felsen, Schluchten und Wolkenwäldern. Zu den berühmtesten Ausflugszielen gehören der Zhangjiajie National Forest Park und der Berg Tianmen. Zhangjiajie ist zudem eine multiethnische Gemeinschaft, in der sich eine reiche und farbenfrohe Volkskultur entwickelt hat. Besucher aus aller Welt können sich an nationalen Tänzen, Musik und Kunsthandwerk erfreuen und reiche ethnische Bräuche kennenlernen.

https://youtu.be/Zb9Ba5ZDZYQ

https://youtu.be/FixGJnUBxfk

https://youtu.be/DUeYOkhQlPE

