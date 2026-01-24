Latex reparieren, reinigen und pflegen – Meurers Service sorgt für langlebige Latex-Kleidung

Latex reparieren & pflegen | Meurers Latex Reparatur & Waschservice
Hochwertige Latex-Kleidung ist empfindlich und benötigt regelmäßige Pflege. Der Meurers Latex Reparatur Service bietet jetzt einen kompletten Rundum-Service: Kund*innen können Latex-Anzüge, Catsuits, Masken oder Maßanfertigungen nicht nur professionell reparieren lassen, sondern auch reinigen und pflegen – inklusive Anwendung von hochwertigen Vivishine-Produkten für Glanz, Elastizität und Materialschutz.
Viele Latex-Träger*innen suchen nach einer fachgerechten Lösung, um Risse, gelöste Nähte oder defekte Reißverschlüsse instandsetzen zu lassen. Gleichzeitig wollen sie die Optik und den Glanz ihrer Kleidung erhalten. Der kombinierte Service von Meurers deckt genau diese Bedürfnisse ab und verlängert die Lebensdauer der Kleidung erheblich.
Leistungen im Überblick
Reparatur von Rissen, Löchern, Nähten und Reißverschlüssen
Professionelle Reinigung und Pflege von Latex-Kleidung
Anwendung von Vivishine-Produkten für dauerhaften Glanz und Elastizität
Verstärkung und Anpassung stark beanspruchter Stellen
Diskrete Abwicklung und Versand deutschlandweit
Vorteile für Kund*innen
Kostenersparnis durch Werterhalt statt Neuanschaffung
Längere Nutzungsdauer von teuren Maßanfertigungen
Fachgerechte Reparaturen auch bei chloriertem Latex
Bequemer deutschlandweiter Service ohne Anfahrtsstress
Über Meurers Latex Reparatur Service
Mit Sitz in Kettig bei Andernach bietet Meurers Latex Reparatur Service professionelle Reparatur, Pflege und Reinigung von Latex-Kleidung. Spezialisiert auf anspruchsvolle Materialien und chloriertes Latex kombiniert der Betrieb fachliches Know-how, hochwertige Pflegeprodukte wie Vivishine und einen diskreten deutschlandweiten Service.
Weitere Informationen: www.meurers-latex-reparatur-service.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Meurers Latex Reparatur Service
Herr Andy Meurer
Holzstraße 26
56220 Kettig
Deutschland
fon ..: 01608178454
web ..: https://meurers-latex-reparatur-service.de
email : info@meurers-latex-reparatur-service.de
Professionelle Reparatur von Latex und chloriertem Latex. Fachbetrieb für langlebige Instandsetzung, Pflege und diskrete Abwicklung deutschlandweit.
