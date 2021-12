Experten betonen, dass die Hauptbegriffe der Landwirtschaft der Zukunft Nachhaltigkeit und Achtsamkeit heißen. Damit einher geht die Umstellung auf biologische Landwirtschaft.

Geht es nach den Visionären und Experten in der Landwirtschaft, dann wird Ausbeutung nicht zu den zukünftigen Vorgangsweisen in der Landwirtschaft gehören. Galten Biobauern und nachhaltig wirtschaftende Landwirte über Jahrzehnte als Träumer in Birkenstocksandalen, so weiß man nun, dass Landwirtschaft nur so funktionieren kann: Mit nachhaltigem Wirtschaften und der echten Sorge um das Land, das auch weitere Generationen ernähren soll. Nicht nur in Europa hat das große Umdenken längst begonnen.

Bei der Umstellung auf biologische Landwirtschaft dürfen sich Landwirte und Landwirtinnen auf jeden Fall Unterstützung holen. Immerhin gilt es, von den Einkünften eines Hofes auch leben zu können, ein Faktor, der bei der Umstellung auf zertifizierte Biolandwirtschaft oft noch Bedenken hervorruft.

Einer der weltweit agierenden Experten zum Thema ist die Einböck GmbH, ein Unternehmen aus Österreich. Im Unternehmen hat man sich dem so genannten „Fusion Farming“ verschrieben und möchte die besten Lösungen aus biologischer und konventioneller Landwirtschaft vereinen. So soll es allen Bauern und Bäuerinnen ermöglicht werden, nachhaltig zu wirtschaften und dennoch Einkünfte zu erwirtschaften, die es erlauben, ein gesund wachsendes Unternehmen zu führen.

Gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten weltweit werden technologische und innovative Produkte entwickelt, die die Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe sichern. Im Zuge des „Fusion Farming“ werden Anreize geschaffen, umweltschonend zu wirtschaften und die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden zu verbessern. Dies geschieht zum Beispiel über eigens entwickelte Bodenbearbeitungsgeräte. Bei Einböck ist man gewiss, dass mit diesen neuen Ideen und Geräten ein Strukturwandel in der Landwirtschaft begonnen hat – ein Wandel, der nicht mehr aufzuhalten ist.

Wer mehr über das Unternehmen Einböck erfahren möchte oder eine Übersicht über die angebotenen Geräte einholen will, kann dies auf der Website des Unternehmens unter www.einboeck.at.

Wir liefern unsern Kunden alles, was zur Beodenbearbeitung nötig ist!

Auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft reagieren wir mit innovativer Dynamik. Wir schaffen mit unseren Maschinen Anreize, ökologisch zu wirtschaften und die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden zu verbessern. Dazu gehört die konservierende Bodenbearbeitung mit Mulchen und Direktsaat, die ökonomische Minimalbodenbearbeitung und ein erfolgreiches Grünland- und Strohmanagement.

Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden technologische Innovationen nutzen – für eine kostengünstigere Produktion, die auf wirtschaftlicher Nachhaltigkeit basiert.

