Lampenwelt.de präsentiert elegantes Lichtflair in Schwarz, Weiß & allen Zwischentönen

In Schwarz, Weiß und Grau präsentieren sich die neusten Licht- und Dekoideen fürs Interieur. Lampenwelt.de präsentiert.

Fulda, 14. November 2024 – Monochrom, aber kein bisschen monoton, präsentieren sich die neusten Licht- und Dekoideen fürs Interieur. Angesagt: Schwarz, Weiß, eine Kombi aus beiden als ansprechenden Kontrast und alle Zwischentöne in sämtlichen Nuancen von Grau. Nicht nur mit diesen zeitlos-eleganten Leuchten bringt Lampenwelt.de Flair in die vier Wände. Auch Dekoartikel in Schwarz, Weiß und Grau geben den Ton an in diesem Herbst und verhelfen unseren vier Wänden zu einem Wohlfühlambiente zum Loslassen und Genießen.

Zeitlos schön: Pendelleuchten in monochromer Eleganz

Durch die Wahl von Schwarz, Weiß und Grau geben die Designer Form und Gestalt noch mehr Raum zu wirken. Bei diesen Pendelleuchten bleiben in Sachen Designstatement keine Fragen mehr offen. Und in Harmonie mit warmweißem Licht kommen die Werkstoffe und Linienführungen einmal mehr zum Tragen.

Lichtspiel in Schwarz-Weiß: Tischleuchten, die Akzente setzen

Farblich zurückgenommen, teilweise auch, was die Form angeht, puristisch, kommen diese Tischlampen daher. Ihr eleganter Mix aus Schwarz, Weiß und Grau bringt Stil in jedes Interieur. Auffälliger wird es bei einem Mix aus Schwarz und Weiß in kreativer Zusammensetzung. Tipp: Die angenehmen Nichtfarben passen als Kontrast sehr gut ins Natural-Ambiente oder auch ins Skandi-Flair.

Wandleuchten in Schwarz, Weiß und Grau

Etwas ist diesen Wandleuchten in allen Facetten von Schwarz, Weiß und ihren Zwischentönen gemein: Sie ziehen durch ihr elegantes Design alle Blicke auf sich und eignen sich perfekt, die Wohnräume in Wohlfühlbereiche des Lichts zu tauchen. Wer Platz und große Räume zur Verfügung hat, kann auch mehrere Wandlampen auf einer Linie kombinieren – für warmes Direkt- oder Indirektlicht ganz nach Bedarf.

Stehleuchten in Nichtfarben & Tönen dazwischen

Eine Stehleuchte als raumgestaltendes Element ist nicht auf bunte Farben angewiesen. Vielmehr zeigen uns die Designer, welch anregende Blickfänge in Tönen von Schwarz bis Weiß entstehen können, wenn die Designs durchdacht und außergewöhnlich sind. Vom gebogenen Gestell bis zur Stehleuchte mit extra Ablagefläche ist die Auswahl groß.

Deckenleuchten in edlen Nuancen von Schwarz bis Weiß

Die pure Eleganz, die Deckenleuchten in Schwarz und Weiß vermitteln, ist ein Plus fürs gesamte Interieur. Von cleanen, runden Schirmen bis zu spiralförmig angeordneten Lamellen, mehrflammigen Modellen oder bauchigen Textilschirmen lassen uns die Designer viel Spielraum, um am Black-White-Trend teilzuhaben.

Deko-Highlights in zeitloser Eleganz

Dekoartikel, die im richtigen Licht noch harmonischer mit dem Interieur verfließen, begeistern uns ebenfalls in Tönen von Weiß bis Schwarz. Von der Vase bis zum Kleiderhaken ist alles dabei. Besonderer Fokus der Designer: Organische Linienführungen, die die Design-Pieces edel und gleichzeitig natürlich wirken lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 06612969621168

web ..: https://www.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt.de

Lampenwelt hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

