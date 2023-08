LAGERBOX jetzt auch in Gelsenkirchen

Um Platzprobleme zu lösen entstehen immer mehr Self Storage Anlagen, wo Möbel, Haushalt, Handelswaren oder Akten ein neues Zuhause finden, so nun auch in Gelsenkirchen.

Der nächste Meilenstein ist geschafft – LAGERBOX eröffnet seinen dreißigsten Standort für Self Storage in Deutschland. In Gelsenkirchen Erle sind ab sofort die Tore geöffnet, sodass auch hier LAGERBOX seine Dienstleistung anbieten wird.

Die LAGERBOX ist ein Einlagerungshaus, wo man Dinge einlagern kann, die man im täglichen Bedarf nicht mehr allzu häufig benötigt, jedoch trotzdem noch nicht weggeben will. Aber auch Kunden aus dem gewerblichen Bereich nutzen die Lagerräume, um dort beispielsweise Waren zwischenzulagern. Die Boxen gibt es in vielen, verschiedenen Größen. Auch ein Wechsel in eine kleinere oder größere Box ist flexibel möglich.

So kommt man hin

Den Puls der Stadt fühlt man in Gelsenkirchen an keinem anderen Ort so viel wie beim Fußball. Bei Heimspielen des FC Schalke 04 ist die Veltins-Arena so gut wie immer bis unter den Rand gefüllt. Die Veltins Arena ist der wohl prominenteste Nachbar der neuen Filiale der LAGERBOX. In unmittelbarer Nähe liegt die neue Filiale in einem Gewerbegebiet.

Der Standort befindet sich in guter Lage in der Gelsenkirchener Infrastruktur in der Ulrichstraße 2. Die hiesigen Autobahnen A2 und A42 sowie die Bundesstraße B226 sind ebenfalls nicht weit entfernt.

So können vor allem auch größere Fahrzeuge den Weg zu den Lagerräumen ohne Probleme bewältigen.

Daten und Fakten

Das Einlagern funktioniert ebenfalls recht simpel. Man kann mit dem Fahrzeug die Ladezone auf dem Gelände gut erreichen und durch große Tore und mit Transporthilfen wie Sackkarren oder einem Lastenaufzug im inneren des Gebäude die Dinge gut zur Box manövrieren. Das Gelände umfasst insgesamt 7.400 Quadratmeter Fläche, von denen 4000 Quadratmeter (nach Vollausbau) zur Einlagerung von Dingen zur Verfügung stehen. Das entspricht einer Boxenanzahl von 800. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auch Parkplätze für Wohnmobile oder andere Fahrzeuge auf dem Hof des Gebäudes anzumieten und auch Außengaragen, die sogar einen 24 Stunden Zugang ermöglichen.

Nachhaltigkeit bei LAGERBOX

Die LAGERBOX engagiert sich auch aktiv im Bereich Nachhaltigkeit. Neben der Geschäftspraxis, bei der eingelagerte Gegenstände nicht einfach weggeworfen werden und dadurch automatisch nachhaltiger werden, setzt das Unternehmen auch selbst auf Nachhaltigkeit. Ein Beispiel dafür ist der Standort Köln-Ossendorf, wo sich auch die Firmenzentrale befindet. Dort bezieht die LAGERBOX ihre Energie selbst durch Solaranlagen auf dem Dach. Weitere Standorte, die mit Solardächern ausgestattet werden, befinden sich bereits in der Planung. Einige Standorte verfügen über begrünte Dächer und beherbergen Bienenvölker. Zudem erfüllen die Standorte die Standards eines Kfw 70-Hauses, was bedeutet, dass die Dämmung so gut ist, dass nahezu kein zusätzlicher Heizbedarf entsteht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LAGERBOX Holding GmbH

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 022127099432

web ..: https://www.lagerbox.com/

email : m.galka@lagerbox.com

LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 26 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.

Pressekontakt:

LAGERBOX Holding GmbH

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

fon ..: 022127099432

email : m.galka@lagerbox.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.