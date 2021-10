Kundenakquise ist ein Thema – Kundenbindung ein ganz anderes. Hier die wichtigsten Tipps, wie die Weihnachtspost erfolgreich ist.

Eines gleich vorweg: Auch wenn es veraltet klingen mag, Post zu schicken, haben Weihnachtskarten eine ganz besondere Bedeutung. Vor allem im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung, Geschwindigkeit und Zeitnot zeigt eine sorgfältig gestaltete Karte Wertschätzung und vermittelt dem Kunden seinen Status des besonderen Kunden. Darum sollte Weihnachtspost, sei es nun in Brief- oder Kartenform, auch nicht zur Akquise dienen, sondern zur Kundenpflege und Kundenbindung.

Bei Global Print, der Onlinedruckerei aus Österreich, kann man nicht nur bereits jetzt seine Drucksorten für Weihnachten bestellen, sondern bekommt auch gleich die besten Tipps, was die Weihnachtspost können sollte:

1. Auf das Motiv kommt es an – und dieses darf durchaus auffallen. Ein Weihnachtliches Teamfoto, ein Mini-Adventskalender oder ein schönes Weihnachtsrezept sind einfache Möglichkeiten, den Kunden und Kundinnen zu vermitteln, dass man sich Gedanken gemacht hat.

2. Der Aufbau macht’s! Weihnachtspost darf eine weihnachtliche Anrede, einen besonderen Teil wie ein Zitat oder ein Gedicht und eine passende Schlussformel beinhalten. In dieser darf man durchaus seine Wertschätzung für jahrelange Zusammenarbeit oder besonders gute Zusammenarbeit unterbringen.

3. Professionell und persönlich. Weihnachtspost darf persönlicher als herkömmliche Geschäftspost formuliert sein, dennoch sollte man unbedingt den professionellen Ton wahren. Wer nicht per Du mit seinen Kunden und Kundinnen ist, sollte es auch zu Weihnachten nicht sein – und umgekehrt gilt das auch für das „per Sie“.

Auf der Website von Global Print kann man sich jetzt schon umsehen, welche Printprodukte für die Weihnachtspost in Frage kommen – und zu jeder Flyer Bestellung gibt es Visitenkarten gratis! Gleich man schmökern unter www.global-print.com.

