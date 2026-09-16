Kulinarischer Herbst im Hotel Grand Elisabeth

Alex Belasch als neuer Küchenchef, 4-Hands-Dinner mit Starkoch Oliver Scheiblauer, Wine & Dine mit Antinori und ausgewählte Tastings in Bad Ischl

Im 4-Sterne-Superior-Hotel Grand Elisabeth wird Genuss großgeschrieben. Von September bis Dezember zelebriert das Hotel in Bad Ischl seine Kulinarik mit einer Eventreihe: ein 4-Hands-Dinner mit Oliver Scheiblauer, Wine & Dine mit den Weingütern Böck und Antinori sowie ein Hämmerle Schnaps-Tasting.

Die Küche des Grand Elisabeth steht neu unter der Leitung von Küchenchef Alex Belasch, der zuvor in Häusern wie der Seevilla und dem Weißen Rössl in St. Wolfgang, dem Gourmet Hotel Rote Wand sowie dem Zürserhof am Arlberg tätig war. Zuvor leitete er mehrere Jahre Küchen im bayerischen Raum. Im Grand Elisabeth verantwortet Alex Belasch die kulinarische Linie des Hauses und die Umsetzung der verschiedenen Genussformate im Jahresverlauf.

Seine Küche beschreibt der Oberpfälzer so: „Mein Anspruch ist es, den Gast mit saisonalen, ehrlichen Produkten zu überraschen und zu zeigen, dass es weit mehr gibt als das klassische Schnitzel, das natürlich trotzdem seinen Reiz hat. Bei mir rückt das Gemüse ins Zentrum des Tellers, das Fleisch wird zur Beilage. Und ich liebe es, vergessenen Cuts vom Rind eine Bühne zu geben. Teile wie Tender oder Bavette haben für mich mit ihrem Charakter und intensiven Geschmack viel mehr zu bieten, als ihnen oft zugeschrieben wird.“

26. September: 4-Hands-Dinner mit Oliver Scheiblauer

Zwei Köche, ein Menü: Beim 4-Hands-Dinner am 26. September kocht Küchenchef Alex Belasch gemeinsam mit Gastkoch Oliver Scheiblauer. Scheiblauer blickt auf eine internationale Laufbahn zurück. So kochte er bei den Academy Awards in Los Angeles gemeinsam mit Wolfgang Puck und Lee Hefter. Zwei Jahre später absolvierte er als erster Österreicher eine Stage im renommierten El Bulli von Ferran Adrià in Spanien. Gemeinsam kreieren Belasch und Scheiblauer ein mehrgängiges Menü mit neuen und außergewöhnlichen Geschmackskombinationen.

Als Signature Dish für den Abend serviert Alex Belasch geflammten Spitzkohl mit Kartoffelstroh, Zwiebel-Dashi und Lauchöl. „Geschmacklich spielt das Gericht mit Kontrasten: Die feine Süße des Kohls trifft auf die deftige, leicht salzige Tiefe des Dashi. Es ist bewusst ein Gericht, das aus der Reihe tanzt, ein Statement gegen die Erwartungshaltung. Genau das macht es für mich zum perfekten Gegenpart zum Menü von Oliver Scheiblauer: frech, unerwartet, aber mit Substanz“, so Belasch.

Auf die Zusammenarbeit mit dem Gastkoch freut er sich besonders: „Für mich ist es vor allem eine Ehre, gemeinsam mit Oliver Scheiblauer zu kochen und mit ihm ein gemeinsames Menü zu kreieren. Am Ende geht es um eines: gemeinsam Spaß zu haben und diesen Spaß auf den Teller und zu den Gästen zu bringen.“

Das Dinner beginnt um 18:30 Uhr und kostet 89 Euro pro Person inklusive Weinbegleitung.

14. November: Wine & Dine mit dem Weingut Böck

Gansl und junger Wein gehören einfach zum November. Beim Wine & Dine im Grand Elisabeth kommen beide zusammen: Winzer Benedikt Böck präsentiert ausgewählte junge Weine seines Weinguts im Weinviertel, die ein herbstliches Ganslmenü begleiten. Für 79 Euro pro Person genießen die Gäste ab 18:30 Uhr das Ganslmenü inklusive Jungweinverkostung.

27. November: Hämmerle Schnaps-Tasting

Ein Abend rund um edle Destillate: Beim Hämmerle Schnaps-Tasting treffen ausgewählte Schnäpse auf ein eigens darauf abgestimmtes Menü. So entstehen besondere Verbindungen zwischen den Aromen der Destillate und den einzelnen Gerichten. Ab 18:30 Uhr erwartet die Gäste ein 5-Gang-Menü mit passender Schnapsbegleitung. Der Preis beträgt 99 Euro pro Person.

12. Dezember: Wine & Dine mit dem Weingut Antinori

Zum Jahresausklang trifft italienische Weinkultur auf die Küche des Grand Elisabeth. Ausgewählte Weine des renommierten toskanischen Weinguts Antinori begleiten ein eigens darauf abgestimmtes Menü. Ab 18:30 Uhr erwartet die Gäste ein 3-Gang-Menü inklusive passender Weinbegleitung. Der Preis beträgt 89 Euro pro Person.

Weitere Termine im kulinarischen Herbst

Ergänzt wird das Programm durch den Oktoberfest-Brunch am 13. September, Sonntagsbrunches am 11. Oktober und 8. November, Gans to go von Oktober bis Ende November sowie den Nikolaus-Brunch am 6. Dezember. Alle Brunch-Termine finden von 12:00 bis 15:00 Uhr statt und kosten 49 Euro pro Person.

Weitere Informationen zum Grand Elisabeth unter: https://www.grand-elisabeth.at/de/kulinarik/kulinarische-events?p=base&c=search&lg=de-DE

Hotel Grand Elisabeth

Tänzlgasse 6

A-4820 Bad Ischl, Salzkammergut

Tel.: +43 6132 30 777

www.grand-elisabeth.at

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Alex Belasch: https://www.picdrop.com/zierercom/nxkKMXDEr9

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