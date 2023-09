Kronleuchter-Mania: Lampenwelt.de präsentiert Lüster von klassisch bis modern

Den Wohnräumen den ganz besonderen Kick geben – das funktioniert mit Kronleuchtern in allen Facetten. Lampenwelt.de präsentiert Lüster in unterschiedlichsten Ausführungen von puristisch bis luxuriös.

Schlitz, 19. September 2023 – Den Wohnräumen den ganz besonderen Kick geben – das funktioniert mit Kronleuchtern in allen Facetten als leuchtende Hingucker. Lampenwelt.de präsentiert Lüster in unterschiedlichsten Ausführungen von puristisch bis luxuriös, von klassisch bis außergewöhnlich. Je nach Geschmack finden pure Filament-Lichtquellen, Schirme oder auch Kugeln Platz an den Verstrebungen. Auch Eyecatcher aus Leder oder Kunstfell sind mit von der Partie. Und natürlich dürfen auch Kronleuchter für Wintergarten und Außenbereich nicht fehlen, wenn es heißt: Kronleuchter-Mania!

Am Anfang war der klassische Kronleuchter

Klassische Kronleuchter mit edlen Streben von Schwarz bis Gold, die heimelige Kerzen- oder Windstoßlampen tragen, passen ins gediegene Interieur, das auf eine gerade Linienführung ohne allzu viel Deko setzt.

Wie in Königshäusern: luxuriöse Lüster

Wer große, hohe und luxuriöse Räume sein Eigen nennt und Lichtflair wie ein König genießen möchte, ist mit pompösen Kristallkronleuchtern gut beraten. Nicht nur über festlichen Tafeln, sondern auch in repräsentativen Treppenhäusern und Entrées wirken die Lüster eindrucksvoll.

Blickfang garantiert: außergewöhnliche Kronleuchter

Ob in besonderem Maße filigran und durch fast netzartige Verstrebungen gekennzeichnet, oder organisch-kugelförmig mit hinreißenden Reflexionen: Diese Kronleuchter sorgen für Aufmerksamkeit in den vier Wänden und benötigen definitiv ausreichend Raum, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

Ganz pur: der Kronleuchter und das Leuchtmittel

Kein Stück pompös und dennoch zur Gattung der Kronleuchter zählend sind diese Lichtkreationen, die den Fokus auf das Leuchtmittel legen. Besonders bieten sich bei cleanen Kronleuchtern, die den Blick auf die Lampe lenken, Filamentleuchtmittel an. Eine nostalgische Note ergibt sich da fast wie von selbst.

Satte Statements mit schwarzen Lüstern

Der Dauertrend satt schwarzer Leuchten macht auch vor der Riege der Kronleuchter nicht halt. Im Kontrast zu hellen Wänden kommen die voluminösen schwarzen Lichtskulpturen besonders eindrucksvoll zur Geltung. Warmweißes Licht wiederum haucht ihnen Charme und Gemütlichkeit ein.

Harmonisch vereint: der Kronleuchter und die Kugel

Ein Must-have in Sachen Leuchtendesign ist der schlichte geometrische Körper der Kugel. In berauschender Mehrflammigkeit tummeln sich warm leuchtende Glaskugeln an filigranen Kronleuchter-Gestellen und geben den Wohnräumen eine große Portion Leichtigkeit, Eleganz und Flair.

Evergreen „Schirm“ funktioniert auch beim Kronleuchter

Ein gemütlicher Evergreen, der den extra Cozyness-Faktor gepachtet hat, sind Schirme aus Textil und anderen warm anmutenden Materialien. Als Miniaturvarianten an einem Kronleuchter arrangiert bringen sie nicht nur warmes Lichtflair, sondern auch einen Touch Extravaganz in die vier Wände.

Kronleuchter goes outdoor

Das Plus an Extravaganz bringen wir mit Kronleuchtern für den Außenbereich in unsere Gärten und Wintergärten. Mit entsprechender IP-Schutzart ausgestattet sind Lüster für den Außenbereich sogar in Poolnähe eine Option – für gediegene Momente in der privaten Outdooroase.

