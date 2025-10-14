Kreuzfahrt: Neue Expedition zum Aldabra-Atoll für nur sechs Gäste

Das Aldabra Atoll der Seychellen ist ein Naturparadies. Jetzt starten Expeditionen für nur sechs Gäste

Kleiner geht es kaum zum größten Atoll der Welt: Im kommenden Frühjahr und Herbst 2026 starten acht neue Expeditions-Kreuzfahrten mit Kurs auf das Aldabra-Atoll im Indischen Ozean. Die 10- oder 15-tägigen Routen mit dem ehemaligen Forschungsschiff MY Basilisk starten zu den Themen „Wal-Beobachtung“, Tauchen“ und „Natur pur“ jeweils auf den Seychellen. Der besondere Clou: Nur sechs Gäste in drei Kabinen kommen an Bord, begleitet von einem Wissenschaftler und einem Tauchlehrer. Das zu den Seychellen zählende Aldabra-Atoll ist Heimat der gleichnamigen Riesenschildkröten, Kokosnusskrabben, Fregattvögel und Flamingos. Die Unterwasserwelt voller Korallen, Haien ist während der acht Expeditions-Kreuzfahrten Ziel von Wal-Wanderungen.

Silhouette Cruises, Anbieter von einwöchigen Segel-Kreuzfahrten durch die Inselwelt der Seychellen, kooperiert für die acht Fahrten der MY Basilisk mit Basilisk Cruises. Das in Kanada erbaute Schiff mit nur geringem Treibstoffverbrauch nutzt zusätzlich Solarpanele zur Energiegewinnung und kann für die Fahrten zum Aldabra-Atoll auch exklusiv gechartert werden.

Die Preise für diese Expeditions-Kreuzfahrten ab/bis Mahé auf den Serychellen starten ab 4.800 Euro (10 Tage) und 6.450 Euro (15 Tage)

Weitere Informationen: www.seychelles-cruises.com

Termine:

10. März 2026, Wal-Beobachtung (10 Tage)

20. März 2026, Tauchen (15 Tage)

09. April 2026, Wal-Beobachtung (10 Tage)

08. Mai 2026, Natur pur (15 Tage)

10. Oktober 2026, Natur pur (10 Tage)

19. Oktober 2026, Natur pur (10 Tage)

04. November 2026, Tauchen (15 Tage)

24. November 2026, Wal-Beobachtung (10 Tage)

Silhouette Cruises, gegründet 1997, bietet mit einem neuen Tourismus-Konzept auf zwei modernen und einem historischen Segelschiff sowie dem Expeditionsschiff »Maya’s Dugong« Kreuzfahrten durch die Inselwelt der Seychellen an. Die Kombination aus der Romantik von Kreuzfahrten unter Segeln sowie der Vielfalt aus Natur und Kultur der Inselgruppe der Seychellen sorgt für einen gleichermaßen entspannten als auch abwechslungsreichen Urlaub. Die Routen und die Atmosphäre an Bord der modernen »Sea Star« und »Sea Bird« sowie auf dem historischen Segler »Sea Pearl« sprechen verschiedene Zielgruppen gleichermaßen an: Naturliebhaber schätzen die abwechslungsreichen Landgänge, Wassersportler gehen auf Tauch-, Schnorchel- oder Kajakausflüge. Zusätzlich legt die »Maya’s Dugong« zu Expeditionskreuzfahrten zu den Outer Islands der Seychellen ab. Und nicht zuletzt gelten die Seychellen als Traumziel für Hochzeitsreisende, für die Silhouette Cruises spezielle Honeymooner-Angebote bereithält. www.seychelles-cruises.com.

