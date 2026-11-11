Kreuzfahrt geht auch anders: Unter Segeln über den Atlantik

Zehn Tage nur Wasser vor dem Bug – angetrieben nur von der Kraft des Windes. Die drei Großsegler der Reederei Star Clippers überqueren jetzt den Atlantik und nehmen Kurs auf die Karibik.

Nur mit der Kraft des Windes über den Atlantik – zur wohl ursprünglichsten Form der Kreuzfahrt starten aktuell drei der größten Segel-Kreuzfahrtschiffe der Welt: Der Fünfmaster »Royal Clipper« und die beiden Viermaster »Star Clipper« und »Star Flyer« der Reederei Star Clippers nehmen in diesen Tagen Kurs auf ihre Winterfahrtgebiete in der Karibik und entlang der Pazifikküste Costa Ricas.

Bei diesen Passagen über den Atlantik – fast immer komplett ausgebucht – stehen mehr als zehn Tage ausschließlich „Wasser vor dem Bug“ auf den Fahrplänen, ehe die bis zu 227 Passagiere der imposanten Segel-Kreuzfahrtschiffe die ersten Inseln der Karibik erreichen.

* Segel-Kreuzfahrten zu kleinen Karibikinseln und vor Costa Rica

Nach dem „Crossing“ des Atlantiks kreuzen die drei Großsegler, die historischen Clipper-Schiffen nachempfunden sind, in der Karibik, steuern die Treasure-, Leeward- und Windward-Inseln sowie die Grenadinen an und setzen auch entlang der Pazifikküste Costa Ricas die Segel.

Das nächste Abenteuer einer Atlantiküberquerung unter Segeln ist für Passagiere im kommenden Frühjahr möglich: Im März und April 2027 führen die Routen zurück nach Europa und Segel-Kreuzfahrten im Mittelmeer.

Reisebeispiel: »Star Clipper«, 20 Nächte, „Atlantiküberquerung ostwärts“, ab dem

3. April 2027, von St. John´s, Antigua bis Malaga, Spanien, ab 2.845 Euro pro Person in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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