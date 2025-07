Krank ohne Befund: Wie CMD übersehen – und unterschätzt – wird

Millionen leiden unter Tinnitus, Schwindel oder Kopfschmerz – oft ohne Diagnose. Ein neues Buch zeigt, wie der Kiefer als Auslöser übersehen wird – und was Betroffenen wirklich hilft.

Neues Buch zeigt, wie das Kiefergelenk den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen kann – und warum es so oft übersehen wird

Oldenburg – Wer unter Tinnitus, Schwindel oder chronischen Kopfschmerzen leidet, denkt selten an den Kiefer. Dabei kann genau hier die Ursache liegen: Eine craniomandibuläre Dysfunktion (CMD), also eine Fehlfunktion im Kiefergelenk und seiner muskulären Steuerung, bleibt häufig jahrelang unerkannt – obwohl sie Millionen Menschen betrifft.

Mit seinem neuen Buch „CMD – Das vergessene Problem der modernen Medizin“ rückt Autor und Verleger Markus Schall dieses stille Leiden ins Licht. Fundiert, verständlich und praxisnah zeigt er auf, wie CMD den gesamten Körper aus dem Takt bringen kann – und warum Betroffene oft erst nach langer Odyssee zur richtigen Diagnose finden.

Wenn der Kiefer den ganzen Körper beeinflusst

CMD – international auch als TMD bekannt – betrifft weit mehr als nur den Kauapparat. Das feine Zusammenspiel zwischen Kiefermuskulatur, Nervensystem und Gehirn ist hochkomplex. Gerät es aus dem Gleichgewicht, treten Beschwerden häufig an völlig anderen Stellen auf: Schwindelattacken, Tinnitus, Sehstörungen, Spannungskopfschmerzen, Konzentrationsprobleme oder chronische Nackenschmerzen sind typische Symptome – oft ohne dass der Kiefer selbst Schmerzen verursacht.

Viel mehr als nur Kieferprobleme

Die Symptome einer CMD sind oft überraschend vielfältig – und gerade das macht die Diagnose so schwierig. Neben den bekannten Beschwerden wie Tinnitus, Schwindel und Kopfschmerzen können auch Zähneknirschen, Kieferknacken, Gesichtsschmerzen, Ohrdruck, Lichtempfindlichkeit, Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich, Zittern, Schluckbeschwerden, Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder sogar Herzrhythmusstörungen auftreten. Manche Betroffene berichten auch über ein diffuses Angstgefühl, innere Unruhe oder das Gefühl, „nicht ganz im Körper zu sein“. Die Bandbreite ist enorm – doch wenn man die zugrunde liegende Fehlsteuerung im Kausystem erkennt, fügt sich vieles plötzlich zu einem klaren Bild zusammen.

Warum so viele Patienten im Diagnosedschungel stranden

Ein Grund für die hohe Dunkelziffer: CMD ist keinem klaren medizinischen Fachgebiet zugeordnet. Weder Zahnärzte noch Neurologen, HNO-Ärzte oder Orthopäden fühlen sich zuständig – und so landen viele Betroffene bei zahllosen Spezialisten, ohne eine Antwort zu bekommen.

„Ich war bei Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten – niemand hat den Zusammenhang erkannt“, berichtet Schall aus eigener Erfahrung. Erst ein ganzheitlich arbeitender Zahnarzt diagnostizierte die Ursache: eine stark ausgeprägte CMD. Seitdem ist der Autor in Schienentherapie – und hat das Zusammenspiel von Stress, Haltung, Nervensystem und Biochemie Schritt für Schritt für sich selbst erschlossen.

Ein Buch aus der Praxis – für Menschen, die sich selbst verstehen wollen

„CMD – Das vergessene Problem der modernen Medizin“ richtet sich an Menschen, die jahrelang auf der Suche nach Antworten waren – ebenso wie an Therapeuten, die bereit sind, über den Tellerrand klassischer Fachrichtungen hinauszublicken.

Der Autor verbindet medizinisches Hintergrundwissen mit systemischem Denken, eigenen Erfahrungen und modernen Ansätzen wie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Reflexionshilfe oder der stabilisierenden Wirkung von Lithium in Mikrodosierung. Dabei bleibt der Ton sachlich, klar und zugewandt – weit entfernt vom Ton reißerischer Gesundheitsratgeber.

„Könnte mein Kiefer der Auslöser sein?“

Diese eine Frage kann – so Schall – für viele Menschen der Schlüssel sein, um Beschwerden endlich einzuordnen und gezielt anzugehen. Sein Buch möchte aufklären, vernetzen und neue Wege aufzeigen.

„CMD wird erst dann sichtbar, wenn man das Ganze sieht“, sagt Schall. „Dieses Buch hilft, den ersten Schritt zu tun.“

? Buchdaten im Überblick

Titel (Deutsch): CMD – Das vergessene Problem der modernen Medizin

Titel (Englisch): TMD – The Forgotten Problem of Modern Medicine

Autor: Markus Schall

Verlag: M. Schall Verlag

ISBN (Deutsch): 978-3819201578

ISBN (Englisch): 978-3982456701

Umfang: ca. 202 Seiten

Format: Softcover, auch als E-Book erhältlich

Webseite: https://schall-verlag.de/buch-cmd.php

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M. Schall Verlag

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Deutschland

fon ..: 0441 30 43 76 40

web ..: https://schall-verlag.de

email : info@schall-verlag.de

Der Schall-Verlag wurde 2025 von Markus Schall gegründet – aus dem Wunsch heraus, Bücher zu veröffentlichen, die Klarheit schaffen, zum Nachdenken anregen und sich bewusst dem hektischen Strom des Zeitgeists entziehen. Der Verlag versteht sich nicht als Massenmarktplatz, sondern als kuratierte Plattform für Inhalte mit Haltung, Tiefgang und Substanz.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie persönliche Entwicklung, Krisenbewältigung, gesellschaftliche Dynamiken, technologische Transformation und kritisches Denken. Alle Bücher entstehen aus echter Überzeugung, nicht aus Marktanalysen – und richten sich an Leser, die auf der Suche nach Orientierung, Erkenntnis und neuen Perspektiven sind.

Gestaltet wird der Verlag bewusst kompakt, unabhängig und mit hohem Anspruch an Sprache, Inhalt und Gestaltung. Der Schall-Verlag hat seinen Sitz in Oldenburg (Niedersachsen) und plant mehrsprachige Veröffentlichungen in Deutsch und Englisch.

