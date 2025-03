kplus konzept verleiht dem Parkhaus der Römerpassage in Mainz ein neues Gesicht

Seit Kurzem präsentiert sich das Parkhaus des Shopping-Centers Römerpassage in

der Mainzer Altstadt in einem modernen, einladenden Design.

o Parkhausdesign ist erster Baustein der Markenpositionierung

o Klare Wegeführung und Beschilderung für optimale Orientierung

o Helle Beleuchtung für gesteigertes Sicherheitsgefühl

o Einladende Gestaltung als Ausdruck von Wertschätzung

o Das Shoppingerlebnis beginnt im Parkhaus

Das Düsseldorfer Design- und Architekturbüro kplus konzept hat das Gestaltungskonzept für die

Parkgarage mit rund 200 Stellplätzen entwickelt und realisiert. Eigentümervertreter

sind Multi Germany und ambas Real Estate. Die neue Gestaltung sorgt nicht nur für

eine angenehme Atmosphäre, sondern verbessert auch die Orientierung und das

subjektive Sicherheitsgefühl der Besucher. Klare Wegweiser, eine durchdachte

Beleuchtung und gut sichtbare Markierungen erleichtern das Parken und eine

barrierefreie Wegeführung in Richtung Shopping-Center und Innenstadt.

Das Düsseldorfer Design Büro verfügt über umfassende Erfahrung in der

Transformation von Shoppingcentern und der Umsetzung einer konsequenten

Customer Journey vom ersten Touchpoint. Seit Ende 2024 präsentiert sich

ebenfalls das York Center in Münster mit neu gestalteter Tiefgarage made by kplus

konzept. Bis heute wegweisend: Für das Minto in Mönchengladbach erhielt das

Gesamtkonzept von Interior Design und Signage bereits 2015 den German Brand

Award.

Das Parkhaus als unterschätzter Faktor der Markenpositionierung

„Das Parkhaus ist der erste Touchpoint beim Ankommen und der letzte beim Abfahren.

Es prägt damit maßgeblich die Wahrnehmung der Marke und hat direkten Einfluss auf

die Customer Experience“, erklärt Markus Kratz, Geschäftsführer von kplus konzept.

Parkhäuser spielen laut Markus Kratz als Startpunkt für die Kundenreise im

Shoppingcenter eine wichtige Rolle. Der Anfahrtsweg für Kunden, Mitarbeiter und

Besucher wird oft vernachlässigt. Dabei hängt die Akzeptanz für einen Besuch im

Shoppingcenter oft schon davon ab, ob sich der Kunde oder Mieter bei Ankunft im

Parkhaus wohlfühlt. Dunkle, unübersichtliche Parkhäuser können als urbane

Angsträume wahrgenommen werden und Besucher abschrecken. Durch eine gezielte

Gestaltung lassen sich diese negativen Effekte vermeiden: Helle Beleuchtung, intuitive

Wegeführung und eine ansprechende visuelle Gestaltung tragen zum Wohlbefinden der

Kunden bei und steigern die Attraktivität des gesamten Shoppingcenters.

Sicherheit und Komfort für die Besucher

Das neue Design setzt auf eine klare, intuitive Navigation, die den Aufenthalt im

Parkhaus stressfrei macht. Ein gute Ausleuchtung Beleuchtung sorgt für ein

gesteigertes Sicherheitsgefühl. Zusätzlich können Frauen- und Familienparkplätze,

Ladestationen für Elektroautos, Motorrad- und Fahrradstellplätze den Komfort der

Gäste erhöhen.

Langjährige Erfahrung und prämierte Konzepte

Auch das York Center in Münster aus den frühen 1990er-Jahren hat Ende 2024 einen

umfassenden Frische-Kick mit hohem Wiedererkennungswert durch das Düsseldorfer

Designbüro erhalten. kplus konzept hat im Auftrag die Einfahrt der Tiefgarage sowie alle

öffentlichen Bereiche und die Eingangsbereiche einer grundlegenden Neugestaltung

unterzogen, um den Kunden eine stressfreie, gute Orientierung in einladender

Atmosphäre zu bieten.

kplus konzept hat umfassende Erfahrung bei der Gestaltung von Shoppingcentern

einschließlich der Anfahrtswege und Parkhäuser. Für das Minto in Mönchengladbach

erhielt das Gesamtkonzept von Interior Design und Signage bereits 2015 den German

Brand Award. Erster Touchpoint und Visitenkarte für die Kunden ist auch hier das

Parkhaus. Das Gestaltungs- und Beleuchtungskonzept für Parkflächen sowie die

Wegeführung sind bis heute wegweisend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kplus-konzept GmbH

Frau Xenia von Poser

Hofgebäude, Stoffeler Str. 14

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)211 695018 50

fax ..: +49 (0)211 695018 69

web ..: http://www.kplus-konzept.de

email : kontakt@kplus-konzept.de

Die Düsseldorfer kplus konzept GmbH wurde 2005 von der Innenarchitektin Bettina Kratz und dem

Kommunikationsdesigner Markus Kratz gegründet und verfügt über eine umfassende Expertise in der

Transformationsgestaltung von Immobilien. Als kompetenter, routinierter Partner verknüpft kplus konzept Architektur, Innenarchitektur und Kommunikation von komplexen Immobilienprojekten zu einem stimmigen Gesamtkonzept. kplus konzept konzipiert den gesamten Auftritt von Marken in

Aufbruchstimmung sowie von Unternehmen und Immobilien in Transformation, angefangen bei der Markenstrategie über das Corporate Design bis hin zur digitalen Präsenz. Das Unternehmen entwirft und Designkonzepte. Für Hotels, Shopping-Center, Offices, Wohnhäuser und Quartiere ist kplus konzept als Architektur- und Innenarchitekturbüro deutschlandweit tätig, sowohl bei Neubauten als auch bei der Umnutzung oder Renovierung von Bestandsgebäuden.

