Unerklärliche Kopfschmerzen? Hinter den Qualen steckt nicht selten das Kiefergelenk. Expertin zeigt neue Wege zur Linderung.

Ja, sie kann. Kopfschmerzen sind mehr als nur ein Schmerz. Sie sind ein unsichtbarer Begleiter, der das Leben in all seinen Facetten beeinträchtigt. Betroffene sagen Verabredungen ab, vernachlässigen Hobbys oder ziehen sich aus sozialen Kontakten zurück. Für viele ist dies eine stille Isolation, die kaum jemand versteht. Doch woher kommen die wiederkehrenden Schmerzen? Kieferorthopädin Dr. Wymar und ihr Team bei Zahnfreude in Köln rücken eine oft übersehene Ursache in den Fokus: eine Fehlfunktion des Kiefergelenks (CMD). In vielen Fällen kann eine professionelle CMD-Behandlung die Lebensqualität wieder spürbar steigern.

_“Viele unserer Patienten sind frustriert und müde. Sie haben einen langen Leidensweg hinter sich, Schmerzmittel sind ihre ständigen Begleiter“,_ berichtet Dr. Wymar. _“Sie waren bereits bei unzähligen Ärzten, doch eine nachhaltige Lösung fanden sie nicht. Wir zeigen ihnen eine überraschende Möglichkeit auf: Ihre chronischen Kopfschmerzen könnten im Kiefer ihren Ursprung haben.“_

Das Kiefergelenk: Der übersehene Schmerzgenerator

Das Kiefergelenk ist eines der komplexesten Gelenke des menschlichen Körpers und gleichzeitig eines der am häufigsten benutzten. Täglich öffnet und schließt es sich durchschnittlich 2.000-mal beim Sprechen, Kauen und Schlucken. Diese intensive Belastung macht es besonders anfällig für Störungen.

Die Verbindung zwischen Kiefer und Kopfschmerzen erklärt sich durch die anatomische Vernetzung: Der Trigeminus-Nerv, der größte Hirnnerv, versorgt sowohl die Kaumuskulatur als auch weite Bereiche des Gesichts und der Kopfhaut. Störungen im Kieferbereich können deshalb Schmerzsignale an entfernte Körperregionen weiterleiten, ein Phänomen, das Mediziner als „übertragenen Schmerz“ bezeichnen.

Besonders bemerkenswert: Die Kaumuskulatur ist proportional zu ihrer Größe die stärkste Muskulatur des Körpers. Bei einer Fehlfunktion entwickelt sie enorme Spannungen, die sich über die Faszien, das Bindegewebsnetz des Körpers, bis in Nacken, Schultern und Kopf ausbreiten können.

Moderne Diagnostik deckt versteckte Zusammenhänge auf

Die Diagnose einer craniomandibulären Dysfunktion (CMD) erfordert detektivische Arbeit. Moderne Verfahren wie die digitale Kiefergelenk-Vermessung ermöglichen es, millimetergenaue Abweichungen zu erkennen, die mit bloßem Auge unsichtbar sind. Elektromyographie kann die Muskelaktivität messen und Verspannungsmuster sichtbar machen.

Studien zeigen: Etwa 70 Prozent der Bevölkerung weisen Symptome einer CMD auf, doch nur ein Bruchteil wird richtig diagnostiziert. Der Grund: Die Symptome sind vielfältig und werden oft anderen Ursachen zugeschrieben. Neben Kopfschmerzen können Tinnitus, Schwindel, Nackenverspannungen oder sogar Rückenschmerzen auftreten.

Interdisziplinäre Therapie: Mehr als nur Zahnschienen

Die moderne CMD-Therapie geht weit über das klassische Bild der Aufbissschiene hinaus. Individuell angefertigte Schienen können zwar die akute Entlastung bringen, doch die Behandlung umfasst oft physiotherapeutische Übungen, Stressmanagement und manchmal sogar eine Zusammenarbeit mit Osteopathen oder Psychologen.

_“Wir sehen es als unsere Aufgabe, nicht nur die Zähne, sondern die ganzheitliche Gesundheit unserer Patienten zu verbessern“,_ betont Dr. Wymar. _“Die Linderung von chronischen Kopfschmerzen und Migräne durch die CMD-Therapie ist ein wichtiger Teil davon. Es geht darum, unseren Patienten das Leben zurückzugeben, das ihnen der Schmerz gestohlen hat.“_

Über Kieferorthopäde Zahnfreude in Köln

Zahnfreude Köln ist der Kieferorthopäde in Köln für ganzheitliche Kieferorthopädie. Frau Dr. Wymar und Team begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit modernster digitaler Technik durch individuelle Behandlungsprozesse, die von der festen Zahnspange bis zur Schnarchschiene, Knirschschiene und CMD Behandlung reichen. Dabei legen sie Wert auf persönliche Beratung und einen Service, der auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist, inklusive einfacher Online-Terminvereinbarung.

Mehr Infos zu Zahnfreude Kieferorthopädie in Köln finden Sie unter: https://zahnfreude-koeln.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Koke Digital GmbH

Frau Valeska Hach

Herbersknapp 9

44267 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49 231 999 66 28 2

web ..: https://www.koke.digital/

email : valeska@koke.digital

Koke Digital GmbH ist die SEO Agentur in Dortmund für Sichtbarkeit und digitale Markenbildung. Statt klassischer Keywordstrategie und reiner SEO Texte entwickeln wir Inhalte, die von Google und modernen KI-Systemen wie LLMs (Sprachmodelle) erkannt, verstanden und ausgespielt werden. Durch Backlinks aufbauen und digitale PR katapultieren wir deine Website in die relevanten Google Rankings. Die wichtigsten Leistungen sind Suchmaschinenoptimierung, Local SEO und B2B SEO. Profitiere von unserer Erfahrung im User Experience Bereich und steigere deinen Online-Umsatz nachhaltig. Persönliche Betreuung und transparente Reports inklusive. Vereinbare jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch und starte mit einem initialen SEO Check!

Pressekontakt:

Zahnfreude Kieferorthopädie

Frau Bahareh Wymar

Schönhauser Str. 62

50968 Köln

fon ..: 0221-670094-0

email : praxis@zahnfreude-koeln.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.