Kompetentes und zuverlässiges Callcenter für Sales-Maßnahmen hat neuen Standort in Kamp-Lintfort eröffnet

Das etablierte Callcenter Xact bietet am Standort Kamp-Lintfort qualifizierte Dienstleistungen in der telefonischen Kundenbetreuung für Geschäftspartnerinnen und -partner deutschlandweit.

Das inhabergeführte Callcenter Xact hat sich in Nordrhein-Westfalen als Anlaufstelle für qualifiziertes Telefonmarketing etabliert. Nun eröffnet das Unternehmen einen weiteren Standort in Kamp-Lintfort und vergrößert dadurch seine Kapazitäten.

Xact hat sich auf Sales-Dienstleistungen spezialisiert und bietet seinen Geschäftspartnerinnen und -partnern mit über 250 Mitarbeitenden Maßnahmen zur Kundengewinnung, Kundenbindung und Kundenpotenzialausschöpfung.

Maßgeschneiderte Sales-Konzepte

Auch am neuen Standort in Kamp-Lintfort legt das Unternehmen großen Wert darauf, seinen Kundinnen und Kunden individuell zugeschnittene Lösungen anzubieten. Das Leistungsportfolio reicht von Inbound-/Outbound-Sales über Terminierungen bis hin zu Mahn- und Forderungsmanagement. Xact übernimmt sowohl Projekte mit langfristiger Planung, um Kundenprozesse zu optimieren, als auch kurzfristige Lösungen und Sofortmaßnahmen für akute Probleme. Das erfahrene Team denkt sich in die Aufgaben seiner Kundinnen und Kunden hinein und ist daran interessiert, diese richtig kennenzulernen und zu verstehen. Das liefert den Expertinnen und Experten von Xact die Grundlage, um passgenaue Kommunikationslösungen auszuarbeiten.

Sichere und hochwertige Kommunikation

Xact entwickelt seine operativen Anwendungen webbasiert und für In- und Outboundprojekte aus eigener Hand. Dadurch stellt das Unternehmen sicher, dass alle Lösungen flexibel anpassbar sind. Datensicherheit wird dabei ebenfalls großgeschrieben. Das bestätigt auch die TÜV-Zertifizierung und Resistenz gegenüber Hackerangriffen des Unternehmens. Durch automatische Dialogfunktionen und Gesprächsfunktionen können Aufträge zu jeder Zeit exakt und effizient bearbeitet werden.

Karrierechancen in der Kundenbetreuung

Kommunikationstalente können im Unternehmen als Kundenberaterinnen und Kundenberater in Voll- oder Teilzeit einsteigen. Auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger können sich bei Xact bewerben. Neuzugänge im Unternehmen erhalten zu Beginn ein umfassendes Schulungsprogramm. Dort lernen sie Grundlagen der Kundenakquise und -pflege und verbessern ihre Fähigkeiten in der professionellen Gesprächsführung. Auch für Fachkräfte im Bereich Management bietet sich bei Xact ein Arbeitsumfeld mit zahlreichen Vorteilen.

Zielgerichtete Kundenkommunikation mit Xact

Das Unternehmen Xact ist in Kamp-Lintfort und Umgebung die Adresse für kompetentes Telefonmarketing und Sales-Maßnahmen. Das geschulte Personal nimmt sich jeglichen Anliegen von Kundinnen und Kunden an und ist dafür ausgebildet, Kommunikationsmaßnahmen zielgerichtet durchzuführen. Auch für Bewerberinnen und Bewerber ist das Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber, der Mitarbeitenden zahlreiche Vorteile und anspruchsvolle Tätigkeiten mit Zukunftsperspektive bietet.

In der Friedrichstraße 1 in 47475 Kamp-Lintfort ist das Unternehmen von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. Jegliche Anliegen können telefonisch unter +49 201 80 90 15 55 oder über das Kontaktformular auf der Website besprochen werden.

