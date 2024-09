Knürr GmbH präsentiert innovative Lösungen für Leitstellen und Kontrollräume auf der PMRExpo 2024

Auf der PMRExpo 2024 stellt die Knürr GmbH gemeinsam mit drei Partnern ihre neuesten Entwicklungen für moderne Kontrollräume vor.

Die Knürr GmbH wird auf der diesjährigen PMRExpo in Köln als einer von vier Partnern auf einem Gemeinschaftsstand ihre innovativen Lösungen für Leitstellen und Kontrollräume präsentieren. Gemeinsam mit VIVASECUR GmbH, Barco Control Rooms GmbH und Flokk GmbH zeigt Knürr ihre Expertise in der Gestaltung von modernen, ergonomischen Arbeitsplätzen für sicherheitskritische Branchen. Die PMRExpo, die vom 26. bis 28. November 2024 stattfindet, ist eine der wichtigsten Fachmessen für professionelle Kommunikation und innovative Lösungen.

Starke Partnerschaften für integrierte Lösungen

Knürr kooperiert für diesen Auftritt eng mit drei Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, visuelle Systeme und ergonomisches Design. VIVASECUR GmbH, bekannt für ihre Einsatzleitsystemlösungen, Barco als führender Anbieter visueller Darstellungstechnologien und Flokk GmbH, spezialisiert auf ergonomische Stühle, bündeln ihre Kräfte mit Knürr, um eine nahtlose Integration von Technologien für Leitstellen zu bieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, ein umfassendes Lösungsangebot zu präsentieren, das den steigenden Anforderungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehrsleitsysteme und Energieversorgung gerecht wird.

Maßgeschneiderte Lösungen für moderne Leitstellen

Die Knürr GmbH stellt auf der PMRExpo ihre neuesten Produkte vor, die speziell für den Einsatz in Leitstellen, Kontrollräumen und Notfallzentralen entwickelt wurden. Dazu gehören modulare Konsolen und ergonomische Arbeitsplatzlösungen, die durch Flexibilität und Langlebigkeit überzeugen. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen. Besonders im Fokus stehen dabei die steigenden Anforderungen an Leitstellen, in denen eine reibungslose Kommunikation und klare Sichtbarkeit von Informationen entscheidend sind.

Technologische Innovationen für maximale Effizienz

Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Partnern bringt Knürr fortschrittliche Technologien in den Kontrollraum. Während VIVASECUR modernste Kommunikationslösungen bereitstellt, sorgt Barco für hochwertige visuelle Systeme, die es den Anwendern ermöglichen, Informationen schnell und präzise zu verarbeiten. In Kombination mit den ergonomischen Sitzlösungen von Flokk und den durchdachten Arbeitsplatzkonzepten von Knürr wird eine effiziente und benutzerfreundliche Arbeitsumgebung geschaffen, die den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Knürr GmbH lädt Fachbesucher ein

Interessierte Besucher der PMRExpo 2024 sind herzlich eingeladen, den Gemeinschaftsstand in Halle 8.1, Stand D010 E015 zu besuchen. Dort können sie sich über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Steuerung, Kommunikation und Ergonomie informieren. Die PMRExpo bietet eine ideale Gelegenheit, um sich über aktuelle Trends in der Branche auszutauschen und maßgeschneiderte Lösungen für die eigenen Anforderungen zu entdecken. Weitere Informationen über Knürr finden Sie auf der Webseite: https://www.knuerr-consoles.com/

