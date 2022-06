Klimaanlagen erleichtern das Leben in heißen Sommern enorm. So angenehm die kühle Luft bei hohen Temperaturen sein kann, so unangenehm könnte jedoch die Stromrechnung am Monatsende ausfallen.

Damit die wohltemperierte Wohnung oder das angenehm kühle Büro nicht zur Kostenfalle wird, sollte man noch vor dem Hochsommer seine Klimaanlage prüfen und warten, das empfiehlt der Experte für Kältetechnik in Vöcklabruck. Bei Winninger Kältetechnik ist man spezialisiert auf Klimaanlagen und Klimatechnik und empfiehlt folgende Schritte, um Strom zu sparen und dabei dennoch die gewünschten Temperaturen in den Innenräumen zu halten:

1. Überprüfen Sie die Betriebseinstellungen der Klimanlage noch vor dem Sommer und korrigieren Sie nach, falls diese Einstellungen nicht mehr dem eignen Nutzerverhalten entsprechen.

2. Nutzen Sie die automatische Regelungstechnik, die die Anlage dem tatsächlichen Bedarf anpasst. Dieser Bedarf ist abhängig von der Sonneneinstrahlung, der Anzahl von Personen, die sich im Raum aufhalten und, was vor allem in Büros und Technik-Betrieben zum Tragen kommt, wie viele technische Geräte im Raum zusätzlich Wärme erzeugen.

3. Lüften Sie klug – am besten in den kühlen Abendstunden.

4. Nutzen Sie Jalousien und andere Vorrichtungen – durch die Fenster kommt viel Wärme in den Raum!

Die Klimaanlage zu optimieren ist außerdem eine wertvolle Sparmaßnahme, denn durch eine Modernisierung der Lüftungs- und Klimaanlagen in Bürogebäuden können bis zu 40 Prozent der Stromkosten eingespart werden. Auf der Website der Ernst Winninger GmbH, dem Experten für Klima- und Kälteanlagen, erfahren Interessierte mehr zum Thema: www.winninger.at.

Ernst Winninger GmbH: Ihr Experte für Kälteanlagen & Klimaanlagen

Durch unsere große Vielfalt an Kälteanlagen und Klimaanlagen sowie unsere promte Beratung durch unsere Verkaufstechniker vor Ort finden wir sicher auch für Sie immer die besten Lösungen.

Wir sind spezialisiert auf die Klimatisierung von:

* Verkaufslokalen

* Büros, Serverräume

* Weinlagerräume

* Blumenlagerräumen

* Wohnungen

Bei uns erhalten Sie hochqualitative

* Feinkostvitrinen

* Getränkekühlschränke

* Kühl- und Tiefkühlschränke

