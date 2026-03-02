Kinder retten ihren Schulgarten mit Sonnenkraft – Eine Geschichte über Mut und Gemeinschaft

Als Juli und Nesrin bemerken, dass ihr Schulgarten in den Ferien vertrocknen könnte, entwickelt ihre Klasse eine nachhaltige Lösung mit Solarenergie – ein inspirierendes Kinderbuch über Verantwortung,

Was als unbeschwertes Spielen im Schulgarten beginnt, wird zu einer wichtigen Frage: Wer übernimmt Verantwortung, wenn niemand sonst da ist? In dem Buch für Kinder „Wie Juli und Nesrin den Schulgarten retten“ entdecken zwei Kinder kurz vor den Sommerferien, dass Fürsorge nicht einfach pausiert werden kann – weder für Pflanzen noch für die Gemeinschaft.

Statt das Problem weiterzugeben, nehmen Juli und Nesrin es selbst in die Hand. Mit Offenheit, Neugier und gegenseitigem Respekt binden sie ihre gesamte Klasse ein. Die Geschichte erzählt dabei nicht von Heldentaten einzelner, sondern von einer Haltung: Zuhören, ernst nehmen, gemeinsam denken und handeln. Jede Idee zählt, jede Stimme hat Gewicht – und erst im Miteinander entsteht eine tragfähige Lösung.

Das Buch vermittelt eine leise, aber kraftvolle Botschaft: Nachhaltigkeit beginnt mit Aufmerksamkeit. Mit dem Mut, Fragen zu stellen. Mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn der Weg noch unklar ist. Die Kinder lernen, dass Technik kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug, um achtsam mit Ressourcen umzugehen. Sonnenenergie, Wassersparen und gemeinschaftliches Planen werden nicht belehrt, sondern selbstverständlich gelebt.

Besonders berührend ist der respektvolle Umgang zwischen Kindern, Lehrkräften, Eltern und Geschwistern. Erwachsene treten nicht als Problemlöser auf, sondern als Begleitende, die Vertrauen schenken und Räume öffnen. So entsteht ein wertschätzendes Bild von Schule als Ort der Teilhabe, Selbstwirksamkeit und demokratischen Lernens.

Die farbenfrohen, detailreichen Illustrationen von Hajo Schörle unterstreichen diese Haltung: Sie zeigen Vielfalt, Bewegung und lebendiges Miteinander – einen Schulgarten als Sinnbild für eine Gesellschaft, die wächst, wenn man sie pflegt. Darunter liegt aber auch, dass Veränderung und Zukunftsentwicklungen mit Begeisterung, Neugier und Gemeinschaftssinn möglich sind. Dazu will das Buch beitragen und bietet sich als Diskussionsgrundlage in Bildungseinrichtungen genauso an wie in kommunalen Begegnungsräumen.

Gedruckt auf Recyclingpapier und im handlichen DIN-A6-Querformat gehalten, trägt das 28-seitige Buch seine Werte auch nach außen. „Wie Juli und Nesrin den Schulgarten retten“ lädt Kinder dazu ein, hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen und daran zu glauben, dass ihre Ideen etwas bewirken können – heute und in der Zukunft.

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag

