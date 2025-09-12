KIND DER STADT: Eröffnung zwei neuer Standorte – Oldenburg und Frankfurt begrüßen die Baby Concept Stores

KIND DER STADT setzt seinen Expansionskurs fort: Mit Neueröffnungen in Oldenburg und Frankfurt wächst das erfolgreiche Franchise-Konzept für stilvolle Baby-Erstausstattung auf 10 Standorte.

KIND DER STADT Oldenburg – von Eltern für Eltern

Der neue Store in Oldenburg entsteht in enger Verbindung zum bereits etablierten Standort in Bremen. Die Inhaber Philipp und Christina Wolf, die dort seit Jahren mit viel Leidenschaft und Expertise beraten, bringen ihre Erfahrung nun auch nach Oldenburg. Mit einer großzügigen Verkaufsfläche bietet der Store eine kuratierte Auswahl an hochwertigen Kinderwagen, sicheren Autositzen, stilvollen Möbeln und liebevoll gestalteten Baby-Accessoires.

„Wir haben in Bremen erlebt, wie wichtig es ist, werdenden Eltern nicht nur Produkte, sondern auch Orientierung und Vertrauen zu schenken. Genau dieses Erlebnis möchten wir jetzt auch nach Oldenburg bringen“, so die Inhaber des neuen Standorts.

Und weiter: „Wir glauben an die Zukunft im Einzelhandel und daran, dass vor allem werdende Eltern und Großeltern Orte brauchen, die mehr sind als reine Verkaufsflächen. KIND DER STADT soll ein Treffpunkt für Familien sein – mit Liebe zum Detail, inspirierender Atmosphäre und einem Sortiment, das man nicht überall findet“, ergänzt Philipp Wolf.

KIND DER STADT Frankfurt – persönliche Beratung im Herzen Hessens

Parallel öffnet in Frankfurt ein weiterer Store seine Türen. Geführt wird er von den Inhabern des erfolgreichen Standortes Heidelberg, Nathalie und Pascal Ebadian, die ihr Gespür für Design und Qualität und ihre Begeisterung für hochwertige Produkte und eine individuelle Beratung mit nach Hessen bringen.

„In Heidelberg haben wir gesehen, wie sehr Eltern unsere persönliche Beratung schätzen. Frankfurt ist für uns ein nächster logischer Schritt, um noch mehr Familien eine entspannte und inspirierende Shopping-Erfahrung zu bieten“, so die neuen Frankfurter Store-Inhaber.

Qualität, Atmosphäre & Digital Experience

Ob Kinderwagen von Bugaboo, Joolz oder Maxi-Cosi, Autokindersitze von BeSafe, Axkid, Cybex oder Nuna, Möbel von Oliver Furniture und Quax, oder liebevolle Accessoires kleiner Labels: KIND DER STADT vereint Premium-Marken mit Herz und Stil. Dabei unterscheidet sich das Einkaufserlebnis durch Service und persönliche Nähe bewusst von großen Babymärkten.

Neben dem stationären Erlebnis setzt KIND DER STADT auf digitale Präsenz: Der Online-Shop ergänzt das Angebot. Hier finden Kunden Inspiration, Tipps und die Möglichkeit, sich vorab über das Produktsortiment zu informieren und direkt zu bestellen – immer verbunden mit der Philosophie, Beratungskompetenz auch online erlebbar zu machen.

„Mit Oldenburg und Frankfurt gehen wir zwei weitere große Schritte in der Expansion. Unser Ziel bleibt es, Eltern dort zu erreichen, wo sie leben – sowohl vor Ort in den Stores als auch digital über unsere Kanäle“, so Jan Sundhoff, Gründer von KIND DER STADT.

Eröffnungsdaten

Die genauen Eröffnungstermine für beide Standorte werden in Kürze bekannt gegeben. Kunden können sich schon jetzt auf exklusive Aktionen in der Eröffnungswoche freuen. Alle Familien und Interessierte aus der Umgebung sind herzlich eingeladen, die neuen Locations zu entdecken.

Über KIND DER STADT

KIND DER STADT wurde 2013 von Jan Sundhoff in Hamburg gegründet. Mit dem Anspruch, Baby-Erstausstattung neu zu denken, bietet das Unternehmen heute ein einzigartiges Einkaufserlebnis: Premium-Produkte, Wohlfühlatmosphäre, individuelle Beratung und Service auf höchstem Niveau. Das Konzept ist inzwischen in mehreren Städten in Deutschland vertreten. Neben den Stores ist das Sortiment auch im Online-Shop erhältlich.

Pressekontakt

KIND DER STADT | Jan Sundhoff | Winsener Str. 190 | 21077 Hamburg |

e presse@kind-der-stadt.de | t +49 (0)40 80 81 38 62 | w https://kind-der-stadt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KIND DER STADT Hamburg e.K.

Herr Jan Sundhoff

Winsener Str. 190

21077 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 88 18 73 26

web ..: https://kind-der-stadt.de

email : presse@kind-der-stadt.de

Für einen besonderen Start ins Leben – Premium & Lifestyle Erstausstattung

Jan Sundhoff, Gründer und Inhaber von KIND DER STADT Hamburg, hat 2013 mit seinem Konzept den Einzelhandel im Bereich Baby Erstausstattung neu interpretiert. Einzelhandel mit Herz, jenseits der Massenmärkte. Die Geburt eines Babys ist der wahrscheinlich emotionalste Moment im Leben. Dieses Gefühl spiegelt KIND DER STADT mit seiner besonderen Produkt- und Markenauswahl und der Wohlfühlatmosphäre in den Baby Concept Stores wider. Eine individuelle, unabhängige Beratung und ein erstklassiger Service stehen im Mittelpunkt.

Neben bekannten Premium-Herstellern werden im Accessoires-Bereich vor allem kleinere Marken aus skandinavischen und den Benelux-Ländern geführt. Dabei wird die Auswahl durch Qualität, Nachhaltigkeit und Nutzen bestimmt.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

